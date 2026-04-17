Phát huy tinh thần Chiến thắng Giron để vượt qua khó khăn

Tham dự buổi lễ có ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam; ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM; bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo những người bạn Cuba.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM Trương Thị Hiền phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM, cho biết những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam – Cuba nói chung, đặc biệt là quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam - Cuba đã có bước tiến quan trọng. Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, cung cấp hàng hóa và tạo công ăn, việc làm cho người dân Cuba.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM nhiều năm qua luôn giữ vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, để triển khai nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các cuộc gặp gỡ hữu nghị, triển lãm, tọa đàm, thi vẽ tranh thiếu nhi, hoạt động nhân đạo – từ thiện… đã đưa hình ảnh đất nước Cuba kiên cường, giàu lòng nhân ái đến gần hơn với người dân TPHCM.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes phát biểu.

Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, Chiến thắng Giron vào ngày 19-4-1961, không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Cuba mà còn là nguồn cảm hứng cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, chủ quyền trên toàn thế giới.

Theo Đại sứ Fuentes, Cuba hiện đang gặp nhiều khó khăn do hậu quả của lệnh cấm vận kinh tế. Tuy nhiên, Đại sứ Fuentes tin tưởng với tinh thần chiến thắng Giron, nhân dân Cuba kiên cường, giữ vững đoàn kết dân tộc và ủng hộ các biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm vượt qua khó khăn, duy trì các dịch vụ thiết yếu cho người dân, củng cố các giải pháp kinh tế – xã hội để vượt qua giai đoạn hiện tại và tiếp tục phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Fuentes bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tại TPHCM, HUFO, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các cơ quan, tổ chức và bạn bè đã làm nên chiến dịch đầy xúc động “Mặt trời không biên giới”, nhằm trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các trường học tại Cuba.

