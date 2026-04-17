Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Trung đoàn 10

Ngày 17-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 10 (Bộ tư lệnh TPHCM, Quân khu 7).

Tại buổi làm việc, sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe chỉ huy Trung đoàn 10 báo cáo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực đạt được.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 10

Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác; nhất là việc duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Trung đoàn 10

Về phương hướng công tác thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn 10 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó là tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát nhiệm vụ, đúng kế hoạch; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho bộ đội; chú trọng làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, kỷ cương.

MẠNH THẮNG