Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo tồn biển và rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Vườn Quốc gia Côn Đảo thả hơn 5.600 rùa con về biển.

Ngày 28-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) cho biết, các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đang được triển khai đồng bộ, gồm giám sát rạn san hô, thảm cỏ biển, phục hồi rừng ngập mặn và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Du khách thích thú với hoạt động thả rùa con về biển

Đáng chú ý, công tác bảo tồn rùa biển tiếp tục là điểm sáng. Từ ngày 10-12-2025 đến 9-3-2026, lực lượng chức năng đã cứu hộ, di dời an toàn 64 tổ trứng với 5.687 trứng về các hồ ấp; ghi nhận 108 tổ nở và thả về biển hơn 5.600 cá thể rùa con. Đồng thời, 13 cá thể rùa mẹ đã được gắn thẻ theo dõi phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Chương trình phục hồi bãi đẻ rùa biển tại khu vực Đất Dốc cũng được triển khai hiệu quả, với nhiều tổ trứng được di dời, ấp nở thành công và thả rùa con về biển có kiểm soát. Công tác vệ sinh, bổ sung cát và cải tạo hồ ấp tiếp tục được thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ nở.

Hoạt động thả rùa biển thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Song song đó, kế hoạch thu gom, xử lý rác thải nhựa biển và tại các tuyến, điểm du lịch sinh thái năm 2026 đang được triển khai, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật biển, trong đó có rùa biển.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hệ sinh thái biển, phục hồi san hô, cỏ biển; đẩy mạnh cứu hộ rùa biển và triển khai các chương trình hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Các hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu bảo tồn bền vững hệ sinh thái biển Côn Đảo, giữ gìn một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học biển quan trọng của Việt Nam.

THÀNH HUY