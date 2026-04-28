Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tri ân các bậc tiền nhân, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỉ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), đoàn lãnh đạo TPHCM đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ.

Sáng 28-4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2026); hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, danh nhân văn hóa kiệt xuất của đất nước. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong người chiến sĩ cách mạng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em và bạn bè quốc tế. Từ cuộc sống người thợ, chốn lao tù đến khi giữ những trọng trách trong Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG Sau đó, đoàn đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa tươi thắm tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử; cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa tươi thắm, mang dòng chữ “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”; dâng nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến thắp hương các phần mộ để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau đó, đoàn đại biểu đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Xuân).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Xuân). Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng nén hương tưởng nhớ công ơn, tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang... đã cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến phần mộ thắp hương tưởng nhớ và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang.

VĂN MINH