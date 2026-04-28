Xã hội

Đoàn lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

SGGPO

Sáng 28-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng, dâng hoa và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2026).

Các đại biểu tham dự lễ viếng

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo địa phương.

Đoàn đại biểu viếng và dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các đại biểu thắp hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
TRÚC GIANG

