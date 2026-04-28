Xã hội

Lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

SGGPO

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), sáng 28-4, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (phường Thuận Giao).

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Đoàn đại biểu dâng hương tại đài tưởng niệm. Ảnh: DUY TRẦN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng vòng hoa, thắp hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã thắp hương lên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ, để tưởng nhớ và tri ân.

Đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: TÂM TRANG
Tin liên quan
TÂM TRANG - DUY TRẦN

Từ khóa

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn