Lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...
Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng vòng hoa, thắp hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã thắp hương lên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ, để tưởng nhớ và tri ân.