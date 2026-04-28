Khánh Hòa: Công an đổi 10kg gạo lấy pô xe độ chế

Ngày 28-4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang triển khai chương trình “Đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm”.

Theo đó, các trường hợp sử dụng xe máy gắn pô độ, pô chế gây tiếng ồn, không đúng quy chuẩn kỹ thuật, khi tự nguyện tháo bỏ và lắp lại pô nguyên bản sẽ được tặng 1 bao gạo 10kg. Hoạt động được triển khai tất cả các ngày trong tuần tại trụ sở Công an phường Ba Ngòi.

Công an phường Ba Ngòi đã xử lý nhiều trường hợp nẹt pô, gây náo loạn khu dân cư. Ảnh: CACC

Thời gian qua, trên địa bàn phường xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên sử dụng xe gắn pô độ, tụ tập nẹt pô, gây tiếng ồn, nhất là vào ban đêm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chương trình mang tính vận động, khuyến khích người dân tự giác chấp hành quy định, hạn chế vi phạm về thay đổi kết cấu phương tiện và tiếng ồn. Tạo điều kiện để thanh thiếu niên và người dân khắc phục vi phạm, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

HIẾU GIANG