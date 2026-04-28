Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà đến gia đình chính sách, công nhân tại Gia Lai

Trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm hỏi, trao hàng trăm phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Sáng 28-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, công nhân lao động tại tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ trao quà

Báo cáo tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang thực hiện đầy đủ chế độ ưu đãi cho hơn 42.000 liệt sĩ, hơn 5.500 Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng chục ngàn người có công với cách mạng. Thời gian qua, Gia Lai thường xuyên chăm lo công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ gia đình có công, thương binh khó khăn và huy động thêm nguồn xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, trao quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các tiềm năng, thế mạnh và khát vọng vươn lên của tỉnh Gia Lai. Đại tướng nhấn mạnh, vùng đất Gia Lai từng chịu nhiều gian khổ, hy sinh trong kháng chiến, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhiều địa danh như Hoài Ân, Hoài Nhơn có số lượng liệt sĩ rất lớn; riêng Hoài Nhơn là một trong những địa phương có số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng nhiều hàng đầu cả nước, thể hiện truyền thống cách mạng đáng tự hào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà đến gia đình chính sách, công nhân lao động tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động. Qua đây, mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; công nhân lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách, giải pháp, kêu gọi nguồn lực xã hội để tập trung chăm lo gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, công nhân…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà đến các gia đình chính sách ở tỉnh Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao hàng trăm phần quà đến các gia đình chính sách, công nhân lao động ở tỉnh Gia Lai

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo trao 300 suất quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động khó khăn. Đại tướng cũng tới thăm hỏi, trao quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Gia Lai…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu cảm ơn tại lễ trao quà

Lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai trao quà đến các gia đình chính sách

NGỌC OAI