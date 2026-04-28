Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu TPHCM dâng vòng hoa tươi và nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 28-4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Tham gia đoàn có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND TPHCM, UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các phường, xã và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM.

Tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm, nén nhang thơm, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược là nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây cũng là ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ lớn nhất tại TPHCM, được xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” trên vùng đất nổi tiếng Địa đạo Củ Chi.

Tiếp đó, đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông); Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).

Tại đây, các đại biểu dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; nguyện tiếp tục học tập, cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại Nhà tưởng niệm Mẹ ở ấp Trại Đèn, xã Tân An Hội. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của Mẹ Nguyễn Thị Rành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

