Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và biểu dương cán bộ công đoàn xuất sắc

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2026) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, sáng 28-4, tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Trình bày diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 140 năm đã trôi qua, đến nay tinh thần Ngày Quốc tế Lao động vẫn vẹn nguyên giá trị. Ở Việt Nam, tinh thần đó không chỉ là đoàn kết đấu tranh của người lao động mà còn là ý thức trách nhiệm với vận mệnh dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ diễu hành tại Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, diễn ra sáng 28-4

Trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 1.000 công nhân lao động nhân dịp kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Từ sáng sớm, công nhân lao động thuộc các đơn vị gồm: Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Tập đoàn Năng lượng quốc gia Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Trường Đại học Công đoàn chia thành 4 khối diễu hành, tập trung tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Các khối công nhân tham gia diễu hành sáng 28-4, tại Hà Nội

Đoàn diễu hành xuất phát lúc 8 giờ ngày 28-4, di chuyển từ tuyến đường Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng về Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Lực lượng tham gia là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu đến từ nhiều ngành, lĩnh vực. Các khối diễu hành thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, ý chí vươn lên của người lao động trong giai đoạn mới.

Các khối công nhân tiến vào Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) dự lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Clip: PHÚC HẬU

Thông qua hoạt động diễu hành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng tới lan tỏa thông điệp xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Sau diễu hành là lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng 28-4, tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tổ chức công đoàn khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mỗi năm có hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận và hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Ghi nhận kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là kết quả của việc quán triệt và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn; đồng thời chuẩn bị tốt Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PHÚC VĂN