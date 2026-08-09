Giáo dục

Trường ĐH Công Thương TPHCM: Điểm chuẩn nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ tăng

SGGPO

Trường ĐH Công Thương TPHCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 theo các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT, điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM tổ chức và điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT. 

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 30-3 tại cụm thi TPHCM
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 30-3 tại cụm thi TPHCM

Với phương thức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn có xu hướng tăng mạnh trên diện rộng. Đáng chú ý, các ngành thuộc nhóm STEM, kỹ thuật, công nghệ có xu hướng ổn định đến tăng nhẹ so với năm 2025. Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 22 điểm, tăng khoảng 0,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23 điểm, tăng 0,75 điểm; Kỹ thuật nhiệt 21,25 điểm, tăng 1,25 điểm. Riêng Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử vẫn ở mức 22 điểm, tương đương năm trước. Như vậy, với nhóm điện – điện tử, cơ điện tử, tự động hóa và các ngành kỹ thuật chủ lực, mức biến động phổ biến chỉ khoảng 0 – 1,25 điểm, cho thấy xu hướng tăng vừa phải.

Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử…, điểm chuẩn giảm trong biên độ từ 2 – 2,5 điểm so với năm 2025. Marketing 21,75 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22,5 điểm; Kinh doanh quốc tế 21,5 điểm; Thương mại điện tử 21,75 điểm. Các ngành thuộc nhóm Luật – Du lịch cũng có sự điều chỉnh theo mặt bằng chung.

Phương thức xét kết quả học tập THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12 có điểm chuẩn từ khoảng 20 – 25,63 điểm. Các ngành kỹ thuật – công nghệ tiếp tục có tín hiệu tích cực. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25,63 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,88 điểm. So với năm 2025, nhóm điện – điện tử, cơ điện tử và tự động hóa tăng phổ biến khoảng 0,9 – 1,5 điểm, một vài ngành có mức nhích cao hơn. Trong khi đó, nhóm kinh tế, luật, du lịch giảm từ 0,8 – 1,8 điểm.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn dao động từ khoảng 600 – 825 điểm. Một số ngành STEM có mức điểm cao như Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 825 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 775 điểm. So với năm 2025, một số ngành kỹ thuật có mức tăng khoảng 75 – 120 điểm, trong khi nhóm kinh tế, luật và du lịch giảm khoảng nhiều nhất là 40 điểm.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn từ 20 – 24,44 điểm. Các ngành kỹ thuật chủ lực tiếp tục duy trì mức ổn định đến tăng nhẹ. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24,44 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23,81 điểm. So với năm 2025, mức tăng ở nhóm này chủ yếu khoảng 0,3 – 0,8 điểm, một số ngành có thể cao hơn. Với nhóm kinh tế, luật và du lịch, mức điểm có sự điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 1,5 – 2,5 điểm tùy ngành.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành năm 2026

Stt
xét tuyển
 Tên mã xét tuyển
 Điểm chuẩn 2026
Điểm thi TN THPT
2026
 Học bạ
THPT
 Điểm thi ĐGNL
ĐHQG-HCM
 Điểm chuyên biệt
ĐHSP
TPHCM
1
 7220201
 Ngôn ngữ Anh
 22.5
 25.25
 800
 24.13
2
 7220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc
 22.5
 25.25
 800
 24.13
3
 7340101
 Quản trị kinh doanh
 20.5
 23.75
 725
 23
4
 7340115
 Marketing
 21.75
 24.69
 762.5
 23.66
5
 7340120
 Kinh doanh quốc tế
 21.5
 24.5
 750
 23.5
6
 7340122
 Thương mại điện tử
 21.75
 24.69
 762.5
 23.66
7
 7340123
 Kinh doanh thời trang và dệt may
 18
 21.5
 650
 20.75
8
 7340129
 Quản trị kinh doanh thực phẩm
 19
 22.5
 683.33
 21.92
9
 7340201
 Tài chính ngân hàng
 21
 24.13
 737.5
 23.25
10
 7340205
 Công nghệ tài chính
 19.5
 23
 700
 22.5
11
 7340301
 Kế toán
 21
 24.13
 737.5
 23.25
12
 7380101
 Luật
 21.25
 24.31
 743.75
 23.38
13
 7380107
 Luật kinh tế
 21.75
 24.69
 762.5
 23.66
14
 7420201
 Công nghệ sinh học
 19.5
 23
 700
 22.5
15
 7460108
 Khoa học dữ liệu
 19
 22.5
 683.33
 21.92
16
 7480107
 Trí tuệ nhân tạo
 20.5
 23.75
 725
 23
17
 7480201
 Công nghệ thông tin
 20
 23.38
 712.5
 22.75
18
 7480202
 An toàn thông tin
 19.5
 23
 700
 22.5
19
 7510202
 Công nghệ chế tạo máy
 20.5
 23.75
 725
 23
20
 7510203
 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử
 22
 24.88
 775
 23.81
21
 7510301
 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 22
 24.88
 775
 23.81
22
 7510303
 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 23
 25.63
 825
 24.44
23
 7510401
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
 20.25
 23.56
 718.75
 22.88
24
 7510402
 Công nghệ vật liệu
 19
 22.5
 683.33
 21.92
25
 7510406
 Công nghệ kỹ thuật môi trường
 18.5
 22
 666.67
 21.33
26
 7510601
 Quản lý công nghiệp
 20.5
 23.75
 725
 23
27
 7510605
 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 22.5
 25.25
 800
 24.13
28
 7520115
 Kỹ thuật nhiệt
 21.25
 24.31
 743.75
 23.38
29
 7540101
 Công nghệ thực phẩm
 22
 24.88
 775
 23.81
30
 7540105
 Công nghệ chế biến thủy sản
 16
 20
 600
 20
31
 7540106
 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 18
 21.5
 650
 20.75
32
 7540204
 Công nghệ dệt, may
 18
 21.5
 650
 20.75
33
 7810101
 Du lịch
 21.75
 24.69
 762.5
 23.66
34
 7810103
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 21.75
 24.69
 762.5
 23.66
35
 7810201
 Quản trị khách sạn
 21.5
 24.5
 750
 23.5
36
 7810202
 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 21
 24.13
 737.5
 23.25
37
 7819009
 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 19.5
 23
 700
 22.5
38
 7819010
 Khoa học chế biến món ăn
 19.5
 23
 700
 22.5
39
 7850101
 Quản lý tài nguyên và môi trường
 18
 21.5
 650
 20.75
40
 BL7220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT
_ĐH Văn hóa Bắc Kinh Trung Quốc
 20
 23.38
 712.5
 22.75
41
 CU7220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT
_ĐH Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan
 19.5
 23
 700
 22.5
42
 CU7340120
 Kinh doanh quốc tế_LKQT_
ĐH Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan
 16
 20
 600
 20
43
 LK7220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT_ĐH Lỗ Đông Trung Quốc
 16
 20
 600
 20
44
 LK7340101
 Quản trị kinh doanh_LKQT_ĐH Shinawatra_Thái Lan
 16
 20
 600
 20
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THANH HÙNG

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