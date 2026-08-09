Trường ĐH Công Thương TPHCM: Điểm chuẩn nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ tăng

Trường ĐH Công Thương TPHCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 theo các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT, điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM tổ chức và điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 30-3 tại cụm thi TPHCM

Với phương thức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn có xu hướng tăng mạnh trên diện rộng. Đáng chú ý, các ngành thuộc nhóm STEM, kỹ thuật, công nghệ có xu hướng ổn định đến tăng nhẹ so với năm 2025. Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 22 điểm, tăng khoảng 0,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23 điểm, tăng 0,75 điểm; Kỹ thuật nhiệt 21,25 điểm, tăng 1,25 điểm. Riêng Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử vẫn ở mức 22 điểm, tương đương năm trước. Như vậy, với nhóm điện – điện tử, cơ điện tử, tự động hóa và các ngành kỹ thuật chủ lực, mức biến động phổ biến chỉ khoảng 0 – 1,25 điểm, cho thấy xu hướng tăng vừa phải.

Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử…, điểm chuẩn giảm trong biên độ từ 2 – 2,5 điểm so với năm 2025. Marketing 21,75 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22,5 điểm; Kinh doanh quốc tế 21,5 điểm; Thương mại điện tử 21,75 điểm. Các ngành thuộc nhóm Luật – Du lịch cũng có sự điều chỉnh theo mặt bằng chung.

Phương thức xét kết quả học tập THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12 có điểm chuẩn từ khoảng 20 – 25,63 điểm. Các ngành kỹ thuật – công nghệ tiếp tục có tín hiệu tích cực. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25,63 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,88 điểm. So với năm 2025, nhóm điện – điện tử, cơ điện tử và tự động hóa tăng phổ biến khoảng 0,9 – 1,5 điểm, một vài ngành có mức nhích cao hơn. Trong khi đó, nhóm kinh tế, luật, du lịch giảm từ 0,8 – 1,8 điểm.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn dao động từ khoảng 600 – 825 điểm. Một số ngành STEM có mức điểm cao như Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 825 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 775 điểm. So với năm 2025, một số ngành kỹ thuật có mức tăng khoảng 75 – 120 điểm, trong khi nhóm kinh tế, luật và du lịch giảm khoảng nhiều nhất là 40 điểm.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn từ 20 – 24,44 điểm. Các ngành kỹ thuật chủ lực tiếp tục duy trì mức ổn định đến tăng nhẹ. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24,44 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23,81 điểm. So với năm 2025, mức tăng ở nhóm này chủ yếu khoảng 0,3 – 0,8 điểm, một số ngành có thể cao hơn. Với nhóm kinh tế, luật và du lịch, mức điểm có sự điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 1,5 – 2,5 điểm tùy ngành.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành năm 2026

Stt

Mã

xét tuyển

Tên mã xét tuyển

Điểm chuẩn 2026

Điểm thi TN THPT

2026

Học bạ

THPT

Điểm thi ĐGNL

ĐHQG-HCM

Điểm chuyên biệt

ĐHSP

TPHCM

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

22.5

25.25

800

24.13

2

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

22.5

25.25

800

24.13

3

7340101

Quản trị kinh doanh

20.5

23.75

725

23

4

7340115

Marketing

21.75

24.69

762.5

23.66

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

21.5

24.5

750

23.5

6

7340122

Thương mại điện tử

21.75

24.69

762.5

23.66

7

7340123

Kinh doanh thời trang và dệt may

18

21.5

650

20.75

8

7340129

Quản trị kinh doanh thực phẩm

19

22.5

683.33

21.92

9

7340201

Tài chính ngân hàng

21

24.13

737.5

23.25

10

7340205

Công nghệ tài chính

19.5

23

700

22.5

11

7340301

Kế toán

21

24.13

737.5

23.25

12

7380101

Luật

21.25

24.31

743.75

23.38

13

7380107

Luật kinh tế

21.75

24.69

762.5

23.66

14

7420201

Công nghệ sinh học

19.5

23

700

22.5

15

7460108

Khoa học dữ liệu

19

22.5

683.33

21.92

16

7480107

Trí tuệ nhân tạo

20.5

23.75

725

23

17

7480201

Công nghệ thông tin

20

23.38

712.5

22.75

18

7480202

An toàn thông tin

19.5

23

700

22.5

19

7510202

Công nghệ chế tạo máy

20.5

23.75

725

23

20

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

22

24.88

775

23.81

21

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

22

24.88

775

23.81

22

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

23

25.63

825

24.44

23

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

20.25

23.56

718.75

22.88

24

7510402

Công nghệ vật liệu

19

22.5

683.33

21.92

25

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

18.5

22

666.67

21.33

26

7510601

Quản lý công nghiệp

20.5

23.75

725

23

27

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

22.5

25.25

800

24.13

28

7520115

Kỹ thuật nhiệt

21.25

24.31

743.75

23.38

29

7540101

Công nghệ thực phẩm

22

24.88

775

23.81

30

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

16

20

600

20

31

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

18

21.5

650

20.75

32

7540204

Công nghệ dệt, may

18

21.5

650

20.75

33

7810101

Du lịch

21.75

24.69

762.5

23.66

34

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21.75

24.69

762.5

23.66

35

7810201

Quản trị khách sạn

21.5

24.5

750

23.5

36

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

21

24.13

737.5

23.25

37

7819009

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

19.5

23

700

22.5

38

7819010

Khoa học chế biến món ăn

19.5

23

700

22.5

39

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

18

21.5

650

20.75

40

BL7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT

_ĐH Văn hóa Bắc Kinh Trung Quốc

20

23.38

712.5

22.75

41

CU7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT

_ĐH Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan

19.5

23

700

22.5

42

CU7340120

Kinh doanh quốc tế_LKQT_

ĐH Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan

16

20

600

20

43

LK7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT_ĐH Lỗ Đông Trung Quốc

16

20

600

20

44

LK7340101

Quản trị kinh doanh_LKQT_ĐH Shinawatra_Thái Lan

16

20

600

20



THANH HÙNG