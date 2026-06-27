Giáo dục

Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển các phương thức

SGGPO

Sáng nay, 27-6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn (điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển) xét tuyển của 3 phương thức tuyển sinh trong năm 2026. Trong đó, một số ngành có điểm sàn cao hơn năm trước 2 điểm.

Sinh viên đăng ký hoạt động đoàn hội tại Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông lâm TPHCM
Sinh viên đăng ký hoạt động đoàn hội tại Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông lâm TPHCM

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 226, điểm sàn dao động từ 16 - 18 điểm (tổ hợp 3 môn). Trong tổng số 56 ngành, các ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh có điểm sàn cao nhất là 18 điểm. Những ngành còn lại có cùng mức điểm sàn là 16 điểm.

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Đoàn Khoa Nông học hướng dẫn học sinh các trường THPT tham quan, trải nghiệm vườn thực phẩm cộng đồng của Trường ĐH Nông lâm TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT, điểm sàn từ 18-20 điểm. Trong đó, các ngành có điểm sàn 20 điểm gồm: ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh. Những ngành còn lại có điểm sàn 18 điểm.

Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026, điểm sàn dao động từ 601-650 điểm. Các ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm lấy mức điểm sàn cao nhất là 650 điểm. Những ngành còn lại có cùng mức điểm sàn là 601 điểm.

STT
 Mã xét tuyển
 Tên chương trình/ngành xét tuyển
 THPT/
THPT+HB/
THPT+CC/
 HB
 ĐGNL
 HB+NK
 THPT+NK
1
 51140201
 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 -
 -
 -
 (*)
 (*)
2
 7140201
 Giáo dục mầm non (Đại học) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 -
 -
 -
 (*)
 (*)
3
 7140215
 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
 (*)
 (*)
 601
 -
 -
4
 7220201
 Ngôn ngữ Anh
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
5
 7220201N
 Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
6
 7310101
 Kinh tế
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
7
 7310101C
 Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
8
 7340101
 Quản trị kinh doanh
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
9
 7340101N
 Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
10
 7340101C
 Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
11
 7340116
 Bất động sản
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
12
 7340301
 Kế toán
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
13
 7340301N
 Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
14
 7420201
 Công nghệ sinh học
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
15
 7420201C
 Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
16
 7440301
 Khoa học môi trường
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
17
 7480104
 Hệ thống thông tin
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
18
 7480201
 Công nghệ thông tin
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
19
 7480201N
 Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
20
 7480201C
 Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
21
 7510201
 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
22
 7510203
 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
23
 7510205
 Công nghệ kỹ thuật ô tô
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
24
 7510206
 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
25
 7510201C
 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
26
 7510401
 Công nghệ kỹ thuật hoá học
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
27
 7510401C
 Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao)
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
28
 7519007
 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
29
 7519007N
 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
30
 7520216
 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
31
 7520320
 Kỹ thuật môi trường
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
32
 7540101
 Công nghệ thực phẩm
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
33
 7540101T
 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
34
 7540101C
 Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
35
 7540105
 Công nghệ chế biến thuỷ sản
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
36
 7540106
 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
37
 7549001
 Công nghệ chế biến lâm sản
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
38
 7620105
 Chăn nuôi
 16.00
 18.00
 601
-
 -
39
 7620105C
 Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)
 16.00
 18.00
 601
-
 -
40
 7620109
 Nông học
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
41
 7620112
 Bảo vệ thực vật
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
42
 7620114
 Kinh doanh nông nghiệp
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
43
 7620116
 Phát triển nông thôn
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
44
 7620201
 Lâm học
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
45
 7620202
 Lâm nghiệp đô thị
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
46
 7620211
 Quản lý tài nguyên rừng
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
47
 7620301
 Nuôi trồng thuỷ sản
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
48
 7640101
 Thú y
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
49
 7640101N
 Thú y (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
50
 7640101T
 Thú y (Chương trình tiên tiến)
 18.00
 20.00
 650
 -
 -
51
 7850101
 Quản lý tài nguyên và môi trường
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
52
 7850103
 Quản lý đất đai
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
53
 7850103C
 Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
54
 7859002
 Tài nguyên và Du lịch sinh thái
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
55
 7859002N
 Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)
 16.00
 18.00
 601
 -
 -
56
 7859007
 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
 16.00
 18.00
 601
 -
 -

Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, nhà trường sớm công bố điểm sàn sớm khi chưa có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dựa trên Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT quy định: năm 2026, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đáp ứng ngưỡng đầu vào tối thiểu, trong đó tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30. Do đó, hội đồng tuyển sinh nhà trường công bố điểm sàn sớm nhằm giúp thí sinh có nhiều thời gian tìm hiểu thông tin, tính toán và chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức.

Đối với thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ THPT, điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình kết quả học tập của 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12), lấy đến hai chữ số thập phân.

Riêng 3 ngành sư phạm gồm: Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng và đại học) tại Phân hiệu Ninh Thuận và ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp nhà trường chờ Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

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THANH HÙNG

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