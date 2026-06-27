Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển các phương thức

Sáng nay, 27-6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn (điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển) xét tuyển của 3 phương thức tuyển sinh trong năm 2026. Trong đó, một số ngành có điểm sàn cao hơn năm trước 2 điểm.

Sinh viên đăng ký hoạt động đoàn hội tại Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông lâm TPHCM

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 226, điểm sàn dao động từ 16 - 18 điểm (tổ hợp 3 môn). Trong tổng số 56 ngành, các ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh có điểm sàn cao nhất là 18 điểm. Những ngành còn lại có cùng mức điểm sàn là 16 điểm.

Đoàn Khoa Nông học hướng dẫn học sinh các trường THPT tham quan, trải nghiệm vườn thực phẩm cộng đồng của Trường ĐH Nông lâm TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT, điểm sàn từ 18-20 điểm. Trong đó, các ngành có điểm sàn 20 điểm gồm: ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh. Những ngành còn lại có điểm sàn 18 điểm.

Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026, điểm sàn dao động từ 601-650 điểm. Các ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm lấy mức điểm sàn cao nhất là 650 điểm. Những ngành còn lại có cùng mức điểm sàn là 601 điểm.

STT

Mã xét tuyển

Tên chương trình/ngành xét tuyển

THPT/

THPT+HB/

THPT+CC/

HB

ĐGNL

HB+NK

THPT+NK

1

51140201

Giáo dục mầm non (Cao đẳng) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

-

-

-

(*)

(*)

2

7140201

Giáo dục mầm non (Đại học) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

-

-

-

(*)

(*)

3

7140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

(*)

(*)

601

-

-

4

7220201

Ngôn ngữ Anh

18.00

20.00

650

-

-

5

7220201N

Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

6

7310101

Kinh tế

16.00

18.00

601

-

-

7

7310101C

Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp)

16.00

18.00

601

-

-

8

7340101

Quản trị kinh doanh

16.00

18.00

601

-

-

9

7340101N

Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

10

7340101C

Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)

16.00

18.00

601

-

-

11

7340116

Bất động sản

16.00

18.00

601

-

-

12

7340301

Kế toán

16.00

18.00

601

-

-

13

7340301N

Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

14

7420201

Công nghệ sinh học

16.00

18.00

601

-

-

15

7420201C

Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)

16.00

18.00

601

-

-

16

7440301

Khoa học môi trường

16.00

18.00

601

-

-

17

7480104

Hệ thống thông tin

16.00

18.00

601

-

-

18

7480201

Công nghệ thông tin

18.00

20.00

650

-

-

19

7480201N

Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

20

7480201C

Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)

18.00

20.00

650

-

-

21

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

16.00

18.00

601

-

-

22

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

16.00

18.00

601

-

-

23

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

16.00

18.00

601

-

-

24

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

16.00

18.00

601

-

-

25

7510201C

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)

16.00

18.00

601

-

-

26

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

18.00

20.00

650

-

-

27

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao)

18.00

20.00

650

-

-

28

7519007

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

16.00

18.00

601

-

-

29

7519007N

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

30

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

16.00

18.00

601

-

-

31

7520320

Kỹ thuật môi trường

16.00

18.00

601

-

-

32

7540101

Công nghệ thực phẩm

18.00

20.00

650

-

-

33

7540101T

Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)

18.00

20.00

650

-

-

34

7540101C

Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)

18.00

20.00

650

-

-

35

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

16.00

18.00

601

-

-

36

7540106

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

18.00

20.00

650

-

-

37

7549001

Công nghệ chế biến lâm sản

16.00

18.00

601

-

-

38

7620105

Chăn nuôi

16.00

18.00

601

-

-

39

7620105C

Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)

16.00

18.00

601

-

-

40

7620109

Nông học

16.00

18.00

601

-

-

41

7620112

Bảo vệ thực vật

16.00

18.00

601

-

-

42

7620114

Kinh doanh nông nghiệp

16.00

18.00

601

-

-

43

7620116

Phát triển nông thôn

16.00

18.00

601

-

-

44

7620201

Lâm học

16.00

18.00

601

-

-

45

7620202

Lâm nghiệp đô thị

16.00

18.00

601

-

-

46

7620211

Quản lý tài nguyên rừng

16.00

18.00

601

-

-

47

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

16.00

18.00

601

-

-

48

7640101

Thú y

18.00

20.00

650

-

-

49

7640101N

Thú y (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

50

7640101T

Thú y (Chương trình tiên tiến)

18.00

20.00

650

-

-

51

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

16.00

18.00

601

-

-

52

7850103

Quản lý đất đai

16.00

18.00

601

-

-

53

7850103C

Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)

16.00

18.00

601

-

-

54

7859002

Tài nguyên và Du lịch sinh thái

16.00

18.00

601

-

-

55

7859002N

Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)

16.00

18.00

601

-

-

56

7859007

Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên

16.00

18.00

601

-

-



Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, nhà trường sớm công bố điểm sàn sớm khi chưa có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dựa trên Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT quy định: năm 2026, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đáp ứng ngưỡng đầu vào tối thiểu, trong đó tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30. Do đó, hội đồng tuyển sinh nhà trường công bố điểm sàn sớm nhằm giúp thí sinh có nhiều thời gian tìm hiểu thông tin, tính toán và chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức.

Đối với thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ THPT, điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình kết quả học tập của 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12), lấy đến hai chữ số thập phân.

Riêng 3 ngành sư phạm gồm: Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng và đại học) tại Phân hiệu Ninh Thuận và ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp nhà trường chờ Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

THANH HÙNG