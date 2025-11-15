Trường ĐH Nông lâm TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết, trong 70 năm qua, nhà trường đã trải qua hành trình vẻ vang, từ những ngày gian khó trở thành cơ sở giáo dục ĐH đào tạo đa ngành, trung tâm tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… và khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học phục vụ nền nông nghiệp và kinh tế Việt Nam.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM phát biểu tại buổi lễ- Ảnh: THANH HÙNG

Bước vào kỷ nguyên số, trường xác định tương lai là hành trình đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn tầm. Trường đề ra sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái tri thức - công nghệ cho nền nông nghiệp hiện đại, nhân văn và bền vững, với tinh thần “Đổi mới để phụng sự cộng đồng - Kết nối để vươn tầm thế giới”. Nhà trường hướng đến mô hình đại học xanh, số, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và đạt chuẩn xếp hạng quốc tế.

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: hai mũi nhọn chiến lược mà trường sẽ tập trung gồm khoa học – công nghệ và đổi mới mô hình đào tạo. Trường sẽ phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; thúc đẩy ứng dụng AI, IoT, Big Data, blockchain, công nghệ sinh học nhằm chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống. Nhiều dự án như năng lượng sinh học từ chất thải, giống cây – con thích ứng khí hậu, truy xuất nguồn gốc nông sản… thể hiện mục tiêu hướng đến “Nông nghiệp vì hành tinh xanh”.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường (trái) được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; TS Bùi Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (phải) được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh: THANH HÙNG

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của nhà trường trong 70 năm qua. Bên cạnh công tác đào tạo, nhà trường là một trong những đơn vị mạnh về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Trường cũng là cơ sở đi đầu trong hợp tác quốc tế từ rất sớm, học hỏi kinh nghiệm quản trị, đào tạo, nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị nhà trường tiếp tục cập nhật chiến lược phát triển phù hợp các chủ trương mới; đẩy mạnh đào tạo các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số và nông nghiệp hiện đại. Đồng thời phát huy thế mạnh nghiên cứu ứng dụng, mở rộng mô hình hợp tác với doanh nghiệp, tăng cường chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, ngoài phần thưởng cao quý là Huân chương Lao động hạng nhì dành cho tập thể nhà trường, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; TS Bùi Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

THANH HÙNG