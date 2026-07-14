Trường Đại học Việt Đức công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026

Trường Đại học Việt Đức (VGU) vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo bậc đại học năm 2026. Theo đó, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17-22 điểm tùy ngành, đồng thời nhà trường tiếp tục triển khai 5 phương thức tuyển sinh với các tiêu chí xét tuyển và yêu cầu tiếng Anh đầu vào cụ thể.

Ngày 9-7, Trường Đại học Việt Đức (VGU) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo bậc đại học năm 2026. Việc công bố được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và công bằng trong công tác tuyển sinh.

Phụ huynh tư vấn thông tin tuyển sinh tại Đại học Việt Đức

Theo Hội đồng Tuyển sinh VGU, đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm sàn nhận hồ sơ dao động từ 17-22 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng nếu có), tùy theo từng ngành đào tạo.

Trong đó, ngành Kỹ thuật cơ điện tử có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kế toán, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế học và Quản trị số và Kinh doanh quốc tế có điểm sàn 19 điểm. Một số ngành khác như Kỹ thuật điện và máy tính lấy từ 18,5 điểm; Kiến trúc 18 điểm; Kỹ thuật và quản lý xây dựng 17 điểm.

Trường Đại học Việt Đức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Năm 2026, VGU áp dụng 5 phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển dựa trên chứng chỉ TestAS; xét kết quả học tập THPT; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển bằng chứng chỉ THPT quốc tế và tuyển thẳng theo quy định.

Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập THPT, điểm sàn dao động từ 7,3-8,45 điểm tùy ngành. Nhà trường cũng quy định thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào, trong đó đa số các chương trình yêu cầu IELTS học thuật từ 5.0 hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh THPT theo quy định của từng ngành.

Mức điểm sàn xét tuyển và bảng quy đổi điểm thi tiếng Anh

Ở phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ THPT quốc tế, VGU tiếp nhận nhiều loại chứng chỉ như SAT, ACT, IBD, A-Level, GED, TestAS cùng một số văn bằng THPT quốc tế khác được trường công nhận. Mức điểm tối thiểu đối với SAT là 1.150 điểm, ACT 23 điểm, IBD 28 điểm; hầu hết các phương thức đều yêu cầu IELTS học thuật từ 5.0.

Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động theo mô hình đại học nghiên cứu định hướng quốc tế. Theo nhà trường, toàn bộ thông tin về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, bảng quy đổi điểm và hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2026 đã được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của VGU để thí sinh tra cứu.

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