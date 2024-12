Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Hội An bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với bị can Võ Hữu Dũng và Lê Văn Được về hành vi “Nhận hối lộ”.