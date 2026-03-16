Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về “Ngày hội non sông” của Việt Nam

Ngày 15-3, truyền thông quốc tế đã đăng tải nhiều tin, bài về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam.

Trang mạng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 15-3, cử tri trên khắp đất nước Việt Nam đã đi bỏ phiếu chọn 500 ĐBQH trong tổng số 864 người ứng cử. Bên cạnh bầu ĐBQH, cử tri cũng lựa chọn ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Trong bài báo được đăng tải trang trọng sáng 15-3 với tiêu đề “Hơn 78 triệu cử tri đi bầu cử tại Việt Nam”, Hãng Thông tấn Prensa Latina của Cuba cho biết, cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng và có đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để diễn ra thành công.

Hãng Thông tấn Prensa Latina nhận định, cuộc bầu cử lần này có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và phương thức triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trích dẫn phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm, bài báo thông tin, nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của Việt Nam, vốn có những yêu cầu, đòi hỏi rất cao. Vì vậy, bộ máy nhà nước cần ưu tiên thu hút những người có tư duy đổi mới, dám suy nghĩ, dám lên tiếng, dám hành động và dám gánh vác trách nhiệm.

Bài viết về bầu cử trên Nikkei Asia. (ẢNH: NIKKEI ASIA)

Hãng Reuters đưa tin, hàng chục triệu cử tri Việt Nam ngày 15-3 tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 500 ĐBQH. Theo hãng tin này, cơ cấu những người ứng cử tiếp tục đảm bảo sự cân bằng giới, trong đó nam giới chiếm khoảng 55%, tương tự kỳ bầu cử trước. Reuters dẫn số liệu của các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam cho thấy tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong các kỳ bầu cử gần đây luôn ở mức rất cao, phản ánh sự quan tâm của người dân đối với các sự kiện chính trị quan trọng.

Đài Sputnik (Nga) có bài viết nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới và thúc đẩy cải cách tổ chức, cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động bầu cử, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị, phát triển đất nước.

Báo The Hindu của Ấn Độ viết, trong ngày bầu cử 15-3, “những cử tri lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề với vest hoặc trang phục truyền thống là những người tới bỏ phiếu sớm nhất”. Tờ báo dẫn lời bà Nguyễn Thị Kim, 73 tuổi, trú tại Hà Nội, bày tỏ bà kỳ vọng các nhà lãnh đạo của đất nước sẽ thực hiện những thay đổi lớn để đưa đất nước phát triển hơn nữa sau bầu cử.

Báo chí Singapore cũng đăng tải thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp của Việt Nam. Tờ The Straits Times và trang Channel News Asia đưa tin đậm nét về cuộc bầu cử lần này. Còn trang Nikkei.com (Nhật Bản) có bài viết nhận định, cuộc bầu cử thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Bài viết của Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) nhấn mạnh, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và hoàn thiện hệ thống chính sách cho giai đoạn phát triển mới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công cuộc Đổi mới của Việt Nam sau khoảng 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Theo TTXVN