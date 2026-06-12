Đà Nẵng có thể tiên phong thí điểm quản lý không phận tầm thấp tại Việt Nam

Đà Nẵng có những điều kiện đặc biệt để phát triển kinh tế tầm thấp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định kinh tế tầm thấp (khai thác không phận thấp bằng thiết bị bay không người lái - UAV) đang trở thành lĩnh vực công nghệ chiến lược với tiềm năng phát triển rất lớn. Theo dự báo, quy mô thị trường kinh tế tầm thấp toàn cầu có thể đạt khoảng 9.000 tỷ USD vào năm 2050.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam (AUVS VN), Phó Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAEP) cho rằng, hiện kinh tế tầm thấp đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, logistics, du lịch, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường và quốc phòng. Riêng trong nông nghiệp, hàng chục ngàn UAV đang được sử dụng tại Đồng bằng sông Cửu Long để phun thuốc, gieo sạ, rải phân và hỗ trợ sản xuất. Với hạ tầng đồng bộ, quy mô đô thị phù hợp và môi trường quản lý thuận lợi, Đà Nẵng có thể trở thành địa phương tiên phong thí điểm các mô hình quản lý không phận tầm thấp tại Việt Nam.

Ông Trần Anh Tuấn chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo TS Trịnh Công Duy, giảng viên Khoa CNTT, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT DT Group, UAV không chỉ là thiết bị bay mà còn mở ra nhiều mô hình kinh tế và dịch vụ mới. Trên thế giới, đặc biệt tại Trung Quốc, các hệ thống UAV tự hành đã phát triển mạnh, có khả năng tự phối hợp, tự giám sát, tự quay về trạm sạc, thậm chí tự thay pin để tiếp tục nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản. Ngay cả hoạt động xây dựng bản đồ số 3D, khảo sát đô thị hay thử nghiệm drone tại Đà Nẵng cũng gặp khó khăn do nhiều khu vực nằm trong vùng hạn chế bay. Việc thiếu không gian thử nghiệm khiến doanh nghiệp, startup UAV khó nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

TS Trịnh Công Duy cho rằng muốn phát triển kinh tế tầm thấp, cần xây dựng cơ sở dữ liệu không gian 3D và bản đồ số có độ chính xác cao làm nền tảng quy hoạch hành lang bay, quản lý giao thông trên không và triển khai các dịch vụ như giao hàng bằng drone trong tương lai. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống quản lý không phận thống nhất và sớm hình thành các khu vực thử nghiệm dành cho UAV để doanh nghiệp, trường đại học và các nhóm khởi nghiệp phát triển công nghệ.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang triển khai nhiều chủ trương nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 xác định công nghệ hàng không vũ trụ và UAV là lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa.

Theo bà Lê Thị Thục, Đà Nẵng có nhiều lợi thế nhờ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học, viện nghiên cứu cùng hạ tầng như Khu Công nghệ cao và các khu công nghệ thông tin tập trung. Đặc biệt, các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 136 và Nghị quyết 289, trong đó có chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp công nghệ mới, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, doanh nghiệp triển khai thử nghiệm và phát triển công nghệ UAV tại Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH