Từ đêm 31-5, mưa ở Nam bộ giảm dần, miền Bắc tăng nhiệt trở lại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 31-5, mưa lớn tại Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng giảm dần sau nhiều ngày có mưa vừa, mưa to. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng nhiệt trở lại sau 3 ngày mát mẻ.

Mưa ở TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ngày 29-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 29-5 đến sáng 30-5 tại một số nơi vượt 90mm như Tiến Thành (Lâm Đồng) 100mm, Tuyên Nhơn (Tây Ninh) 125mm, Nông trường 422 (An Giang) 90,8mm.

Tại Bắc bộ, đêm 29-5 và rạng sáng 30-5 xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Hoa (Phú Thọ) 143mm, Việt Lâm (Tuyên Quang) 95,6mm, Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 91,8mm.

Sáng nay 30-5, mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa phương thuộc Tây Bắc bộ như Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 30-5, Bắc bộ có nắng trở lại từ trưa và chiều. Từ đầu tháng 6, nhiệt độ tiếp tục tăng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng sau đợt thời tiết dịu mát kéo dài khoảng 3 ngày qua.

Tại Trung bộ và Tây Nguyên có nắng gián đoạn. Riêng Nam Trung bộ và Nam bộ tiếp tục là khu vực có mưa dông nhiều trong ngày 30-5. Sáng nay, khu vực Tây Nam bộ có mưa dông ở nhiều nơi. Đông Nam bộ ít mưa trong buổi sáng nhưng mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều và tối nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 31-5, mưa lớn tại Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng giảm dần, thời gian xuất hiện mưa cũng thu hẹp hơn.

Tin liên quan Dự báo thời tiết chính xác hơn để chủ động vận hành nguồn điện tái tạo

PHÚC HẬU