Góp ý xây dựng Luật Đô thị đặc biệt: Cần trao quyền chủ động tài chính cho TPHCM

Hội thảo diễn ra tại Đại học Kinh tế TPHCM sáng 29-5

Thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày về chủ đề đột phá thể chế tài chính và kinh tế số, TS Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài chính của UEH, nêu thực trạng có khoảng cách lớn giữa khâu thiết kế chính sách và năng lực triển khai thực tế. TPHCM vẫn chưa kiến tạo được các sản phẩm và thành phần tài chính chuyên biệt để thu hút nhà đầu tư quốc tế. TS Lê Đạt Chí nhấn mạnh, Luật Đô thị đặc biệt cần trao quyền chủ động tài chính cho TPHCM đi kèm kỷ luật nợ và cơ quan thực thi đủ mạnh để vận hành các sản phẩm tài chính. Các công cụ như trái phiếu xanh gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp phát thải và mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị) cần được triển khai để khai thông nguồn lực.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cũng cho rằng, từ thực tiễn có thể thấy, một đô thị đặc biệt muốn phát triển nhanh và bền vững phải được trao quyền đủ lớn để áp dụng các cơ chế quản trị phù hợp với bối cảnh của chính mình. Theo đó, việc xây dựng thể chế cho TPHCM cần hướng tới một số nguyên tắc căn bản: chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ cơ chế xin - cho, sang cơ chế trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, từ quản lý hành chính phân mảnh sang quản trị tích hợp, và từ cách tiếp cận đơn ngành sang tư duy đồng kiến tạo đa bên.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý cũng thảo luận các nội dung về chuyển đổi số, quản trị đô thị thông minh; quy hoạch, thiết kế đô thị và hành động khí hậu; mô hình hệ sinh thái đồng kiến tạo và cơ chế thử nghiệm sandbox…

MAI HOA