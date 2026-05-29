Hải Phòng phấn đấu khớp nối dữ liệu thân nhân liệt sĩ trước thềm 27-7-2027

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, thông tin về việc thực hiện quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

TP Hải Phòng hiện có hơn 49.600 liệt sĩ; 44.855 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; hơn 15.300 bệnh binh. Toàn thành phố có 383 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 231 nghĩa trang có mộ cần thực hiện lấy mẫu sinh phẩm; tổng số mộ liệt sĩ đề nghị lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ.

Cùng với cả nước, TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để bảo đảm công tác khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy trình, thành phố đã thành lập 5 kíp lấy mẫu; UBND các xã, phường thành lập 154 tổ phục vụ.

Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng thông tin tại hội nghị. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Trước đó, TP Hải Phòng đã làm điểm công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Tiến, phường An Dương. Từ ngày 25 đến 28-5, mỗi khu vực phòng thủ lựa chọn 1 xã, phường để triển khai làm trước.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-6, TP Hải Phòng đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm trên diện rộng tại các nghĩa trang liệt sĩ có mộ khuyết danh trên địa bàn. Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tạo tiền đề cho công tác giám định ADN trong tháng 1-2027 và khớp nối dữ liệu thân nhân liệt sĩ trước thềm 27-7-2027.

Hiện TP Hải Phòng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu thành công tại 5 nghĩa trang liệt sĩ làm trước, gồm: Kim Lương, Thanh Tùng, Tân Dân, Tân Tiến, Đông Phương; đồng thời tiếp tục lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đoàn Tùng và Nghĩa trang liệt sĩ Kim Xuyên.

Đại tá Vũ Kim Thắng cho biết, khối lượng công việc triển khai trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ rất lớn, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương.

Theo Đại tá Vũ Kim Thắng, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ về dữ liệu và nguồn lực. Nhiều phần mộ đã trải qua thời gian dài, thông tin bị mai một, hồ sơ thất lạc hoặc chưa được cập nhật đầy đủ.

ĐỖ TRUNG