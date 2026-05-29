Ngày 28-5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo) tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Trước khi tổ chức lấy mẫu, Ban chỉ đạo cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ 10.197 mộ liệt sĩ; trong đó có 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin.

Lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Quá trình lấy mẫu phẩm, tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Tất cả các mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường; cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN.

Việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN