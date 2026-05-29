Cần Thơ giám định ADN 5.122 hài cốt liệt sĩ

Ngày 29-5, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Cần Thơ

Theo đó, trong thời gian từ tháng 5-2026 đến 7-2027, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ sẽ tổ chức lấy 5.122 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Tổ công tác liên ngành chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; các đội làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện đúng quy trình, quy định về lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

TUẤN QUANG

