Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Huế

Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Huế cùng toàn thể quý tăng ni, phật tử địa phương nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản không chỉ là ngày lễ trọng đại của quý tăng ni, phật tử mà còn là dịp tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội.

Trải qua hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã hòa quyện sâu sắc vào dòng chảy lịch sử, văn hóa đất nước. Trong đó, Huế là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể quý giá, đồng thời là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân.

Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN TP Huế cùng tăng ni, phật tử địa phương trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có quý tăng ni, phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và MTTQ Việt Nam. Đồng thời, khẳng định tăng ni, phật tử TP Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc mừng quý tăng ni, phật tử tại Tổ đình Tường Vân

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN tại chùa Bảo Lâm; thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Chơn Tế cùng chư tôn đức tăng ni, phật tử nhân mùa Phật đản tại Tổ đình Tường Vân.

VĂN THẮNG