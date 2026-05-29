Bộ VH-TT-DL công bố mẫu thẻ nhà báo 2026

Theo quyết định, mẫu thẻ nhà báo 2026 có kích thước chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày 0,76mm, theo chuẩn ISO CR80. Thẻ được làm bằng nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

Về hình thức, mặt trước thẻ có nền màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh; mặt sau có nền màu đỏ. Thẻ nhà báo sử dụng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Mẫu thẻ nhà báo mới công bố

Mặt trước thẻ có ảnh của người được cấp thẻ, kích thước 2cm x 3cm. Phía dưới ảnh là mã QR nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo. Các thông tin trên thẻ gồm họ tên, bút danh, năm sinh...

Thẻ ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ. Số thẻ nhà báo gồm 9 chữ số, do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

Khi quét mã QR trên thẻ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm: tình trạng hiệu lực của thẻ, họ và tên, cơ quan báo chí, số thẻ nhà báo.

Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp.

Bộ VH-TT-DL giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, cấp, đổi, thu hồi và sử dụng thống nhất thẻ nhà báo; quản lý dữ liệu thẻ nhà báo, tổ chức xác thực thông tin thẻ nhà báo theo quy định.

VĨNH XUÂN