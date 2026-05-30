Bắc bộ mưa dông rải rác, Nam bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30-5, thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ mưa to; trong khi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng

Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đáng chú ý, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 30-5, tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 50mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường vùng núi.

Trên biển, vùng giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa; vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông; sau không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; phía Nam có nơi dưới 27 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tin liên quan Mưa dông tiếp diễn trên nhiều khu vực, có nơi mưa trên 100mm

Theo TTXVN