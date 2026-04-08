Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân. Từ khoảnh khắc ấy, một hành trình mới được mở ra - hành trình của hành động, của cống hiến, của những kết quả thiết thực cho đất nước.

Trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, lễ tuyên thệ nhậm chức luôn là một dấu mốc đặc biệt. Đó không chỉ là nghi thức chuyển giao quyền lực, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân.

Những lời tuyên thệ của các vị lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031 mang một tinh thần rất rõ: trung thành, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường mới. Ở đó, có thể cảm nhận được sự tiếp nối vững vàng của một con đường phát triển đã được lựa chọn, nhưng cũng là khát vọng mạnh mẽ để vươn lên trong bối cảnh mới.

Tuyên thệ, vì thế, không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà còn là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến. Từ khoảnh khắc ấy, mỗi lời cam kết đã gắn liền với trách nhiệm, mỗi quyết tâm đã gắn với hành động, mỗi kỳ vọng của nhân dân đã có nơi để gửi gắm. Niềm tin của nhân dân luôn là nền tảng quan trọng nhất của mọi nhiệm kỳ. Niềm tin ấy được xây dựng không chỉ từ những lời cam kết, mà còn từ những chuyển động tích cực trong thực tiễn.

Người dân kỳ vọng vào điều gì? Đó là những đổi thay cụ thể nhưng thiết thực: thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn; cơ hội phát triển được mở rộng; chất lượng cuộc sống được nâng lên từng bước.

Những kỳ vọng ấy không phải là áp lực, mà chính là động lực. Đó là nguồn năng lượng tích cực thúc đẩy bộ máy vận hành hiệu quả hơn, thúc đẩy các chính sách đi nhanh hơn vào cuộc sống; thúc đẩy mỗi cán bộ, mỗi cấp, mỗi ngành nỗ lực nhiều hơn vì lợi ích chung.

Trong các phát biểu nhậm chức, tinh thần “nói đi đôi với làm, làm đến cùng” đã được nhấn mạnh như một phương châm hành động. Khi phương châm ấy được hiện thực hóa một cách nhất quán, những chuyển biến tích cực sẽ dần trở nên rõ nét, niềm tin sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc.

Nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra trong một bối cảnh đầy cơ hội. Đất nước đã tích lũy được nhiều nền tảng quan trọng về kinh tế, xã hội, đối ngoại và thể chế. Những định hướng lớn đã được xác lập rõ ràng: đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Đây chính là điều kiện thuận lợi để một thế hệ lãnh đạo mới phát huy vai trò, khẳng định bản lĩnh, tạo ra những bước tiến mới cho đất nước.

Một nhiệm kỳ thành công không chỉ được ghi nhận bằng những con số tăng trưởng, mà còn được thể hiện qua chất lượng phát triển, qua sự hài lòng của người dân, qua niềm tin được củng cố ngày càng sâu sắc. Khi những chủ trương lớn được triển khai hiệu quả, khi các chính sách đi vào cuộc sống một cách thông suốt, khi người dân cảm nhận rõ ràng những chuyển biến tích cực - đó chính là thành quả có ý nghĩa nhất. Trong nghĩa đó, hành động không chỉ là yêu cầu, mà còn là cơ hội để hiện thực hóa những khát vọng đã được đặt ra.

Mỗi lá phiếu của cử tri là một sự tin tưởng. Mỗi lời tuyên thệ là một sự đáp lại đầy trách nhiệm. Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với nhiều kỳ vọng tốt đẹp. Những nền tảng đã có, những định hướng đã rõ, một đội ngũ lãnh đạo mới với tinh thần quyết tâm cao - tất cả tạo nên niềm tin rằng những cam kết hôm nay sẽ sớm được chuyển hóa thành những chuyển động tích cực trong thực tiễn.

Từ nghị trường đến cuộc sống là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ, quyết tâm. Nhưng với tinh thần hành động đã được khẳng định, với sự đồng lòng của cả hệ thống, sự ủng hộ của nhân dân, hành trình ấy hoàn toàn có thể mang lại những kết quả rõ ràng và bền vững.

Khi đó, những lời tuyên thệ hôm nay sẽ không chỉ là một dấu mốc chính trị, mà sẽ trở thành điểm khởi đầu của những đổi thay có ý nghĩa - những đổi thay làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn, đất nước ngày càng phát triển vững chắc trên con đường đã chọn.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG