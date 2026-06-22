Từ ngày 1-7: TPHCM miễn vé 134 tuyến xe buýt

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, thành phố sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé đối với 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn.

Ngày 22-6, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, thành phố sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé đối với 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn.

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, TPHCM miễn vé 134 tuyến xe buýt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chính sách được áp dụng đối với toàn bộ hành khách sử dụng các tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM, bao gồm cả các tuyến đang được trợ giá và các tuyến chưa được trợ giá. Chương trình không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, các tuyến phục vụ khách du lịch bằng xe ô tô thoáng nóc, các tuyến kết nối trung tâm đô thị với cảng hàng không và những tuyến có tính chất hoạt động tương tự xe buýt liên tỉnh.

Việc miễn phí vé xe buýt được thực hiện theo nguyên tắc “miễn phí nhưng có kiểm soát”, bảo đảm thuận tiện cho người dân đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Chương trình được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9-2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn khi sử dụng xe buýt và chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh. Trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ; đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu và hệ thống vé điện tử để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích người dân chủ động thực hiện xác thực, định danh và ghi nhận lượt sử dụng xe buýt thông qua các nền tảng số nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá hiệu quả chính sách.

Giai đoạn 2, từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2026, thực hiện hỗ trợ 100% giá vé gắn với việc ghi nhận và xác thực hành khách thông qua các phương thức phù hợp như căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các hình thức điện tử hợp pháp khác theo quy định.

Cùng chính sách miễn phí vé, TPHCM tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt. Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố dự kiến đầu tư mới và nâng cấp hệ thống nhà chờ, trạm dừng; cải tạo Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe buýt Chợ Lớn; đồng thời xây dựng các bãi đậu xe cao tầng tại Bến xe buýt Chợ Lớn, Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Tân Phú và một số vị trí phù hợp khác theo quy hoạch.

Cùng với đó, hệ thống vé điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ hành khách sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm người dùng.

QUỐC HÙNG