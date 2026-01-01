Sức trẻ TPHCM chọn dấn thân để cống hiến

Giữa dòng chảy phát triển, có những người trẻ chọn dấn thân vào nơi khó khăn nhất. Người trong phòng giám định soi từng mẫu vật để sự thật được định danh, người chọn ở lại giữa đại ngàn, giữ từng phác đồ điều trị bằng trái tim và tri thức. Hai hành trình khác nhau nhưng cùng một khát vọng cống hiến cho thành phố mang tên Bác.

“Chạy đua” cùng mẫu vật

Ít ai hình dung phía sau những chuyên án ma túy hàng trăm trang hồ sơ, những vụ án hàng cấm rúng động dư luận, là công việc âm thầm của những người đối mặt trực tiếp với mẫu vật độc hại, những bằng chứng không được phép sai một con số, lệch một kết luận. Ở “chiến tuyến” ấy, đại úy Trịnh Hải Thắng, giám định viên hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM, là một trong những cán bộ trẻ đang lặng lẽ gánh vác khối lượng công việc khá nặng nề và phức tạp.

Bác sĩ Nròng K’ Duy Py, Phó trưởng khoa Săn sóc đặc biệt Bệnh viện Nhân Ái, thăm hỏi một bệnh nhân HIV/AIDS. Ảnh: NVCC

Với nền tảng học tập nổi bật, tốt nghiệp hệ cử nhân tài năng Trường Đại học Khoa học tự nhiên loại giỏi, từng nhận học bổng Chính phủ Pháp học Thạc sĩ tại Đại học Paris 11, nhưng lựa chọn của Trịnh Hải Thắng không dừng ở con đường nghiên cứu thuần túy. Từ năm 2017, anh về công tác tại Công an TPHCM, trực tiếp tham gia công tác giám định kỹ thuật hình sự, sau đó được tín nhiệm giữ vai trò Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Kỹ thuật hình sự.

Chỉ riêng năm 2025, đại úy Trịnh Hải Thắng trực tiếp giám định 723 vụ việc với 1.647 mẫu vật liên quan ma túy. Cùng với đó là hàng loạt mẫu sinh học có nguy cơ lây nhiễm cao như 214 mẫu máu pháp y tử thi, hàng trăm mẫu nước tiểu người.

Không chỉ giám định ma túy, Thắng cùng đồng đội còn “chạy đua” ngoài giờ giám định hơn 2.800 bình khí cười, gần 1 tấn pháo, ký tự đóng chìm trên vật liệu kim loại của hơn 1.100 xe cơ giới, cung cấp chứng cứ quan trọng cho việc xử lý các loại tội phạm nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Khi được hỏi về chuyên án nhớ nhất, Thắng nhắc đến vụ án vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không, bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhận thấy tính chất phức tạp và yêu cầu phải có kết luận chính xác tuyệt đối, anh Trịnh Hải Thắng đã chủ động đăng ký nhận nhiệm vụ, xung kích cùng đồng đội lao vào ca làm việc kéo dài nhiều ngày. Kết luận được chuyển ngay cho Cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM, kịp thời định danh đúng loại, đúng khối lượng, góp phần củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra trong chuyên án VN10.

Chăm sóc bệnh nhân bằng sự yêu thương

Lần theo con đường dẫn vào xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai), nơi Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TPHCM) nằm tách biệt khỏi ồn ào đô thị. Đây là cơ sở tiếp nhận, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối, cũng là một trong những bệnh viện xa nhất, khó khăn nhất của TPHCM, nơi những người trẻ và đội ngũ y bác sĩ đã chọn ở lại để chăm sóc cho những số phận đặc biệt- bệnh nhân HIV/AIDS. Cũng tại nơi này, nhiều năm qua, bác sĩ Nròng K’ Duy Py, Phó trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Chi đoàn bệnh viện, đã chọn gắn bó với những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Trò chuyện cùng Nròng K’ Duy Py, anh kể lý do mình “bén duyên” với nơi này: “Người bệnh nhiễm HIV/AIDS không chỉ đối mặt với vấn đề sức khỏe mà còn là nỗi mặc cảm, sự kỳ thị của xã hội. Vì vậy, tôi muốn có sự thay đổi và chọn làm việc tại Bệnh viện Nhân Ái, để cùng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần xóa bỏ định kiến xã hội”. Anh cho biết, điều khó nhất của nghề không chỉ nằm ở chuyên môn y khoa mà còn ở yếu tố tâm lý, xã hội của người bệnh. Có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, nhiễm trùng cơ hội phức tạp, nhưng khó nhất là giúp họ tin tưởng, hợp tác điều trị và không từ bỏ hy vọng. “Nếu phải chọn một hình ảnh để diễn tả nghề, tôi chọn hình ảnh trái tim. Bởi trong công tác chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, chuyên môn là bắt buộc, nhưng điều giúp người bệnh hợp tác và vượt qua bệnh tật chính là sự quan tâm chân thành và tình yêu thương”, anh chia sẻ.

Hôm nay, 1-1-2026, Thành đoàn TPHCM tổ chức vinh danh 12 gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Đánh dấu tròn 2 thập niên tôn vinh những hình mẫu đại diện cho khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác. Qua 20 mùa tuyên dương, năm nay, những “bông hoa” tiếp tục nối dài mạch chuyện đẹp, mở ra nguồn năng lượng mới cho một năm bản lề 2026 đầy kỳ vọng phát triển vươn mình của thành phố.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG