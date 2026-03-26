Thanh niên thành phố tạo dấu ấn mới

Tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên TPHCM luôn phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến đã ra đời, tiêu biểu là 9 công trình của 10 tập thể vừa được Thành đoàn TPHCM trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026, góp phần nâng tầm chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Môi trường rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Giữa tháng 12-2025, hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đã đưa hơn 240 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của TPHCM đến nhiều địa chỉ lịch sử, văn hóa như: Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3...

Được lắng nghe lịch sử sông Sài Gòn khi di chuyển trên phà qua Cần Giờ, Nguyễn Trần Khánh Huy, học sinh Trường THCS Tân Thành háo hức chia sẻ: “Chuyến đi giúp em có thêm hiểu biết về lịch sử; biết ơn những hy sinh của thế hệ đi trước và tự nhắc bản thân phải cố gắng học tập tốt, biết sẻ chia với mọi người”.

Đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của TPHCM tham gia hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” tại Chiến khu Rừng Sác, Cần Giờ

Theo Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân, gần 10 năm qua, hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đã trở thành cầu nối đưa hàng ngàn đội viên, thiếu nhi thành phố đến Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên… để tìm hiểu các địa danh lịch sử, tham gia sinh hoạt Đội; rèn luyện kỹ năng sống và đặc biệt là bồi đắp tinh thần yêu nước.

Ở mỗi nơi đoàn đi qua, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” cũng được tổ chức, mang theo học bổng và nhiều công trình ý nghĩa dành cho thiếu nhi, gia đình khó khăn; được vun đắp từ chính sự đóng góp của đội viên, thiếu nhi thành phố thông qua các phong trào Kế hoạch nhỏ, Nụ cười hồng.

Không chỉ thiếu nhi, thanh niên thành phố cũng đang có nhiều không gian để rèn luyện, kết nối và trưởng thành. Tháng 3 về, trên đường Võ Văn Tần, sắc áo xanh thanh niên nổi bật trong màn đồng diễn chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đội hình ấy, sinh viên Lê Thị Ni Na, Trường Đại học Sài Gòn, hòa nhịp cùng các bạn sau nhiều buổi tập luyện. Điều Ni Na cảm nhận rõ nhất là cơ hội được làm quen, gắn bó với những người bạn từng xa lạ.

Tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa tại Lễ hội Thanh niên TPHCM - Youth Fest, nơi người trẻ được tham gia nhiều hoạt động đa dạng như tọa đàm “Thanh niên với trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo”, giao lưu quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh cho rằng, thông qua các hoạt động ấy, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, dấn thân, sáng tạo, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, toàn diện.

Góp phần giữ bình yên thành phố

Nhiều năm nay, hình ảnh các Tổ công tác 363 tuần tra ngày đêm trên các tuyến đường trở nên quen thuộc với người dân. Trước yêu cầu đấu tranh với tội phạm ngày càng phức tạp, năm 2023, tuổi trẻ Công an TPHCM triển khai mô hình ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy. Mô hình kết nối lực lượng tuần tra với trung tâm thông qua thiết bị định vị, camera, đường truyền dữ liệu… giúp theo dõi vị trí tổ công tác, điều phối nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Cũng từ tinh thần đổi mới, sáng tạo vì cộng đồng, một sáng kiến khác được vinh danh là hội thi “Người ươm mầm” dành cho giáo viên mầm non các trường ngoài công lập. Hội thi do Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM thực hiện, thu hút hơn 1.300 lượt giáo viên tham gia trong giai đoạn 2019-2025.

Nội dung các phần thi tập trung đánh giá năng lực tổ chức hoạt động giáo dục, xử lý tình huống và vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ một sân chơi nghề nghiệp, hội thi đã góp phần giúp đội ngũ giáo viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao chuyên môn, từ đó nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ khối ngoài công lập.

Với Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thảo, việc đón nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là động lực để đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều sân chơi mới, thiết thực hơn cho đội ngũ giáo viên.

Sức trẻ và tri thức tạo đột phá Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đánh giá, 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp của 10 tập thể đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026 đã chạm đến những vấn đề thành phố quan tâm. “Lãnh đạo TPHCM kỳ vọng, các tập thể sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng cải tiến, đổi mới để những sáng kiến tiếp tục có sức sống lâu dài, để tinh thần Hồ Hảo Hớn luôn sống mãi trong mỗi nhịp đập của tuổi trẻ thành phố, đóng góp thực chất hơn nữa vào phong trào thanh thiếu nhi và sự phát triển của thành phố”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Phong gửi gắm, sức trẻ và tri thức khoa học cần được chuyển hóa thành những giải pháp đột phá; thanh niên TPHCM cần tiếp tục xung kích vào những việc khó, góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông...

CẨM TUYẾT - THU HOÀI