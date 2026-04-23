Tưởng nhớ lãnh tụ V.I. Lenin nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh

Sáng 22-4, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) cùng đông đảo những người ủng hộ đã long trọng tổ chức lễ đặt hoa và vào lăng viếng Vladimir Ilyich Lenin tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới (22-4-1870 - 22-4-2026).

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch KPRF Gennady Zyuganov, đoàn người mang theo những đóa hoa cẩm chướng đỏ tươi - biểu tượng của lòng trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa tập trung tại khu vực gần tượng đài Nguyên soái Zhukov trên Quảng trường Manezh trước khi tiến vào Quảng trường Đỏ về phía Lăng Lenin. Tham gia đoàn viếng có các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, các đảng viên lão thành, cùng đông đảo thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin (Komsomol). Lễ dâng hoa diễn ra trong không khí trang nghiêm. Những vòng hoa lớn với dải băng đỏ mang dòng chữ “Tưởng nhớ V.I. Lenin từ Đảng Cộng sản Liên bang Nga” đã được đặt trang trọng trong lăng của vị lãnh tụ.

mNgày 22-4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I. Lenin, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại tượng đài V.I. Lenin (ở vườn hoa Chi Lăng, đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình).

TTXVN - QUỐC KHÁNH

