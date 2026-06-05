Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

SGGPO

Ngày 5-6, tại TPHCM, Đoàn kiểm tra số 3 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Hải đoàn Biên phòng 18.

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Đoàn kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu và thao tác sử dụng súng máy phòng không trên biển 12,7mm

Bên cạnh kiểm tra các phương án sẵn sàng chiến đấu, đoàn còn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý nền nếp, kỷ luật và chấp hành pháp luật.

Đoàn cũng kiểm tra công tác bảo đảm đời sống bộ đội, tăng gia sản xuất; quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống hải đồ, nhật ký hành trình tàu; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các đơn vị trực thuộc Hải đoàn Biên phòng 18.

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Kiểm tra thể lực

Qua kiểm tra, đoàn chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục khắc phục như công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hoàn thiện nghị quyết chuyên đề về chống khai thác IUU.

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Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Hải đoàn Biên phòng 18 tiếp tục khắc phục những tồn tại được chỉ ra; nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là công tác sơ cứu, cấp cứu trên biển. Đồng chí lưu ý đơn vị tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU trong tình hình mới.

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MẠNH THẮNG

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Hải đoàn Biên phòng 18 Súng máy phòng không IUU Hải đồ Tăng gia sản xuất Nguyễn Văn Thiện Điều lệnh Nền nếp Đoàn kiểm tra Nhật ký

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