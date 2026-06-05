Khát vọng từ Bến Nhà Rồng

Ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng. Hơn một thế kỷ sau, câu chuyện về khát vọng dấn thân, học hỏi và phụng sự đất nước của Người vẫn tiếp tục được nối dài trong thế hệ trẻ hôm nay.

Bản lĩnh Việt Nam hội nhập

Những ngày đầu tháng 5, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số những người trẻ đến tham quan có em Cáp Hoàng Dũng, học sinh lớp 7A2 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Bến Nhà Rồng ngày nay, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm. Ảnh: Tràng Dương

Vừa qua, Dũng là một trong gần 200 thanh thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc - hoạt động góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.

Với Dũng, khoảnh khắc được ngồi trong Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa, lắng nghe lời dặn dò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là một kỷ niệm đặc biệt. Em cảm thấy tự hào, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện của bản thân. Khi tìm hiểu về hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng, Dũng cảm nhận rõ ý chí, nghị lực và lòng yêu nước lớn lao của Bác.

Cùng chung khát vọng mang bản lĩnh Việt Nam hội nhập thế giới, Thái Nguyễn Đăng Khoa từng đại diện học sinh Việt Nam tham gia Trại hè quốc tế Songdowon tại Triều Tiên, nhiều lần tham dự các chương trình giao lưu thanh niên ASEAN, Ấn Độ, Thái Lan - Việt Nam...

“Em từng có cơ hội du học từ cuối cấp trung học cơ sở, nhưng vẫn lựa chọn ở lại Việt Nam. Một phần vì em không muốn xa gia đình, nhưng quan trọng hơn là em tin cuộc sống và môi trường ở nước ta có sự thân thiện của con người, vẻ đẹp trong văn hóa, lối sống và cảm giác gắn bó đặc biệt với quê hương”, Khoa bày tỏ.

Nơi ký ức đánh thức khát vọng

Hơn một thế kỷ qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM đã trở thành một “địa chỉ đỏ” đặc biệt của TPHCM. Bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, cho biết, bảo tàng ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan.

“Trong không gian yên tĩnh, các bạn trẻ được kết nối mạnh mẽ hơn với lịch sử. Có thể ban đầu chỉ là lướt qua, nhưng sau đó các em bắt đầu tìm tòi, để “chạm” vào quá khứ, hiểu rõ những gì ông cha đã trải qua và thêm trân trọng hiện tại”, bà Trinh chia sẻ.

Học sinh tham quan, tìm hiểu tư liệu lịch sử tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM

﻿Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ bến cảng này, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi với đôi bàn tay trắng nhưng mang theo khát vọng lớn lao: “Tìm tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Điều khiến sự kiện ấy còn lay động đến hôm nay chính là bản lĩnh dám vượt khỏi giới hạn của thời đại, không chấp nhận sự trì trệ, không bằng lòng với lối mòn cũ; dám đi, dám học hỏi, dám đối diện thử thách để tìm ra con đường mới cho dân tộc. “Qua quá trình tiếp xúc với nhiều bạn trẻ đến với bảo tàng, tôi cảm nhận rất rõ ở các em sự năng động, cởi mở và khát vọng vươn lên", bà Trinh nói.

TPHCM có được nhịp sống sôi động, phát triển như hôm nay là một hành trình dài của lịch sử, nhưng cũng là mạch nối của khát vọng. Nếu 115 năm trước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi để tìm con đường giải phóng dân tộc, thì hôm nay, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đang đứng trước yêu cầu mới: dấn thân vào những nhiệm vụ phát triển, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có năng lực cạnh tranh trong khu vực và thế giới.

Tại lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gửi gắm với thanh niên TPHCM: với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, thành phố đang đứng trước vận hội mới với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong hành trình đó, tuổi trẻ phải là lực lượng tiên phong, xung kích, mang khát vọng xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, sáng tạo, hiện đại, nghĩa tình, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM hôm nay vẫn lặng lẽ bên sông Sài Gòn. Dòng sông ấy từng tiễn một người thanh niên ra đi tìm đường cứu nước. Hơn một thế kỷ sau, cũng từ nơi ấy, những người trẻ lại nhìn ra thế giới bằng tâm thế tự tin hội nhập, chủ động học hỏi, nhưng luôn mang trong tim tình yêu quê hương, niềm tự hào Việt Nam và khát vọng phụng sự đất nước.

Trò chuyện với tuổi trẻ thành phố vào ngày 22-3, nhân Tháng Thanh niên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong mong muốn, mỗi bạn trẻ thành phố cùng nhìn lại thời khắc 115 năm trước, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc với hai bàn tay trắng nhưng mang trong mình ý chí sắt đá, lựa chọn lý tưởng sống là tận hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và phụng sự nhân dân; cùng nhìn lại thời khắc 50 năm trước, khi Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NHÓM PV