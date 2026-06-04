Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa

Ngày 4-6, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về chủ quyền biển đảo của Việt Nam và về việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Về đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan, liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

Cũng tại họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả câu hỏi về việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở, các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp.

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