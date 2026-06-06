Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi vẹn nguyên giá trị

Ngày 5-6, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Đại biểu dự hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức (ẢNH: VIỆT DŨNG)

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo.

Hội thảo diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026) và 60 năm ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17-7-1966 - 17-7-2026); đúng dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Tại hội thảo, nhiều ý kiến khẳng định, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử đặc biệt, kết tinh ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng độc lập, tự do, tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin của dân tộc, đã và đang là nguồn lực tinh thần to lớn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Dù năm tháng qua đi nhưng tinh thần hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi còn vẹn nguyên giá trị.

Hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng thống nhất non sông. Tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đến chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là mạch tư tưởng nhất quán, thể hiện bản lĩnh, ý chí và tầm nhìn chiến lược của Người đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực nêu ý kiến, đó là khí phách và bản lĩnh Việt Nam đã được hun đúc từ hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc, trao truyền qua nhiều thế hệ và thể hiện đỉnh cao trong hai lần kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai lời kêu gọi của Bác đã hiệu triệu hết thế hệ này đến thế hệ khác xông lên trận tuyến cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” tiếp tục soi sáng con đường cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới, PGS-TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng, cần kiên trì, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về đường lối đổi mới một cách tự chủ, vững chắc. Tăng cường nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hạnh phúc của nhân dân. Độc lập thực sự phải được bảo đảm bằng một tiềm lực kinh tế mạnh, một nền khoa học công nghệ tiên tiến và một hệ thống thể chế minh bạch, hiệu quả. Việc thực hiện “mục tiêu kép 100 năm” (năm 2030 và năm 2045) chính là sự cụ thể hóa cao nhất của khát vọng độc lập, tự do trong giai đoạn hiện nay.

Động lực để khơi dậy khát vọng phát triển TPHCM

Nhiều ý kiến cũng phân tích, hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khơi dậy ý chí độc lập, tự do mà còn hun đúc sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua nhiều thế hệ.

Theo nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, từ bài học lịch sử, chúng ta phải tiếp tục phát huy, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của cách mạng Việt Nam. TS Nguyễn Thu Vân (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay phải lấy việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân làm gốc, lấy nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách phát triển; thường xuyên chăm lo đời sống, nguyện vọng của dân để tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc, nhân tố quyết định để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu, trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng đó, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM giữ vị trí đặc biệt, vừa là chiến trường trọng điểm, nơi hội tụ tinh thần, ý chí đấu tranh cách mạng, vừa là nơi ghi dấu thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, vinh dự được mang tên Bác, TPHCM luôn là địa bàn tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhìn lại chặng đường chiến đấu, hy sinh, dựng xây và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM càng nhận thức sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi được khẳng định trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, những giá trị đó đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đối với TPHCM, đó là động lực để khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thượng tướng NGUYỄN VĂN GẤU - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, bảo vệ vững chắc non sông bờ cõi, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trong kỷ nguyên phát triển mới hiện nay, ý chí bảo vệ độc lập tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin sẽ là nguồn sức mạnh, là động lực to lớn, là cơ sở trong hoạch định đường lối cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí LÊ QUỐC PHONG - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Xây dựng TPHCM thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn Hơn nửa thế kỷ đi qua, khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần “tự tin, tự cường, chủ động, sáng tạo” bằng hành động cách mạng thiết thực thông qua những chương trình, công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố. Hội thảo khoa học là nguồn tư liệu quý báu góp phần giúp TPHCM triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng TPHCM thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn - nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

VĂN MINH - THU HOÀI - MẠNH THẮNG