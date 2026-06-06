SPIEF 29: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 từ ngày 4 đến 6-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều hoạt động cấp cao tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (thứ 2 từ phải sang) làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak (ẢNH: TTXVN)

Với chủ đề “Đối thoại thực chất - Con đường hướng tới tương lai”, trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra 150 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lớn như kinh tế toàn cầu giữa đối đầu và hợp tác; tái cấu trúc kinh tế Nga để quay lại quỹ đạo tăng trưởng; các công nghệ định hình tương lai; xã hội trong kỷ nguyên công nghệ mới; chất lượng và các mô hình phát triển mới. Trong bài phát biểu tại Phiên khai mạc ngày 4-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới.

Thứ nhất, củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác. Các quốc gia cần tăng cường kết nối thay vì phân tách; duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế; củng cố các chuỗi cung ứng thiết yếu; tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận bình đẳng hơn các yếu tố thị trường, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ. Các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cần trở thành động lực nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm, thay vì tạo ra những “đường biên công nghệ” mới.

Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Phó Thủ tướng cho rằng điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia, đặc biệt trong công tác dự báo, ứng phó, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính, với con người làm trung tâm và là chủ thể của mọi chiến lược phát triển. Những đánh giá, đề xuất của đồng chí Phạm Gia Túc được hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov. Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các định hướng của hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Tại cuộc gặp với Thống đốc Saint Petersburg Beglov, nhấn mạnh Saint Petersburg là thành phố đi đầu trong thiết lập và phát triển quan hệ với các địa phương Việt Nam, trong đó có quan hệ kết nghĩa với 5 tỉnh, thành phố, Thống đốc Beglov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ song phương và giữa các địa phương hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, kỹ sư, công nhân lành nghề của Việt Nam tại các cơ sở đào tạo thế mạnh của Saint Peterburg; đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Trong ngày hoạt động chính 5-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tham dự phiên toàn thể của diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin; gặp Phó Thủ tướng, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Nga Dmitry Chernyshenko và gặp gỡ một số đại diện doanh nghiệp lớn của Nga.

TTXVN