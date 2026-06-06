5 từ khóa để Nghị quyết 09 đạt hiệu quả

Tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 09, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến các từ khóa trong việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, đó là "trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm".

Sáng 6-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến 1.250 điểm cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Có gần 93.000 cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến các từ khóa trong việc thực hiện Nghị quyết 09 gồm: "Trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm".

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 6-6-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích cụ thể từng từ khóa trên, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, Trung ương đã giao "trọng trách" cho TPHCM và thành phố nhận lãnh "trọng trách" xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới với phương châm: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Trước "trọng trách" đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 09 có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, biến tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

TPHCM phải đi trước, làm mẫu, dẫn đầu về kiến tạo thể chế, chất lượng phát triển và chuẩn mực quản trị; tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích từ khóa “quyết tâm”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức và hành động quyết tâm để thực hiện được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh một phần trăm tăng trưởng của TPHCM có đóng góp rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, TPHCM phải nỗ lực, chắt chiu và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển.

Về từ khóa “chuẩn xác”, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 09 phải đảm bảo “đúng và trúng”.

Đồng chí Trần Lưu Quang phân tích từ khóa “sáng tạo” và nêu rõ, từng cán bộ, đảng viên phải thay đổi tư duy, suy nghĩ cách làm mới trước những yêu cầu, nhiệm vụ rất mới hiện nay.

Nhấn mạnh từ khóa “dũng cảm”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải dũng cảm để vượt lên chính mình trong thực hiện công vụ, vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Trân trọng sự dũng cảm, Bí thư Thành ủy TPHCM cam kết bảo vệ cán bộ, đảng viên đến cùng để yên tâm làm việc vì lợi ích chung.

Trên cơ sở Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, TPHCM đang xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt dành cho TPHCM. Trong đó, trong quá trình xây dựng luật, TPHCM đề xuất điểm mới đó là luật này sẽ không có nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Thay vào đó, HĐND - UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM sẽ có thẩm quyền ban hành các quy định, hướng dẫn thi hành luật này.

VĂN MINH - THU HƯỜNG