Sáng 5-6, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo.

Cùng chủ trì có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, đồng chí Trương Mỹ Hoa (bìa trái) và đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quốc hội, Tạp chí Cộng sản cùng gần 500 đại biểu từ các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Các đồng chí trong đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam; là sự khái quát sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng thời phản ánh xu thế vận động của thời đại - thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đó là những văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đứng trước thời cơ lịch sử để vươn lên phát triển nhanh và bền vững, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt, phức tạp. Trong bối cảnh đó, yêu cầu giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; đồng thời phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao vị thế quốc gia đặt ra ngày càng cao.

Điều đó đòi hỏi phải phát huy cao độ ý chí bảo vệ độc lập, tự do; tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây cũng chính là những nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong định hướng chiến lược phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV và các văn kiện chiến lược của Đảng.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, hội thảo khoa học có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại biểu đọc Báo SGGP trước giờ diễn ra hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng và thực tiễn quý báu cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; đề xuất giải pháp cụ thể nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp ý chí, quyết tâm, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

VĂN MINH - THU HOÀI - MẠNH THẮNG