Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Ngày 4-6, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9-6.

Bộ Ngoại giao chủ trì Họp báo quốc tế về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ảnh: VGP

Đồng thời, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9-6.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (ASEAN Future Forum 2026) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 9 và 10-6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại buổi làm việc sáng 8-5-2026. Ảnh: TTXVN

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng, có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lãnh đạo cấp cao một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

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