Tuyến đường hoa sáng tạo từ vật liệu tái chế

Những ngày này, con đường Nguyễn Thị Nhuần, cặp rạch Sáu Sửu, phường An Phú Đông (TPHCM) như khoác lên mình "chiếc áo mới". Bởi con đường được trang trí bằng nhiều chậu hoa, bình hoa làm từ vật liệu tái chế do hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 7 thực hiện.

Cô Lê Minh Lợi, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 7, phường An Phú Đông, TPHCM.

Ý tưởng làm chậu hoa, giỏ hoa từ vật liệu tái chế để làm đẹp cảnh quan và lan toả thông điệp bảo vệ môi trường xuất phát từ ý tưởng của cô Lê Minh Lợi, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố. Ban đầu, cô Lợi thu gom những bình nhựa, can nhựa trong nhà và xin của mấy nhà hàng xóm, kể cả mua thêm từ người bán ve chai, đem về cắt tỉa, làm thành chậu hoa.

"Việc làm chậu hoa, giỏ hoa từ can nhựa coi vậy mà mất nhiều thời gian và công sức lắm, vì nó rất cứng, nhưng tôi cứ tỉ mẩn mỗi ngày. Chính niềm đam mê của tôi mà “lây” sang nhiều chị em khác. Từ đó mọi người cùng làm", cô Lợi chia sẻ.

Các dì, các chị trong chi hội phụ nữ khu phố cùng làm chậu hoa từ vật liệu tái chế

Ban đầu các chị chỉ treo trang trí một đoạn ngắn trên đường Nguyễn Thị Nhuần, và khi làm xong thấy con đường như được tưới thêm sức sống với những cành lá xanh mướt, những bông hoa nở rực rỡ nên các chị em trong hội quyết định "nhân rộng" mô hình, kéo dài con đường hoa sáng tạo.

Những bông hoa rực rỡ trong "giai đoạn 1" của con đường.

Từ ý tưởng đến việc làm của các chị em phụ nữ khu phố 7 nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của khu phố và Hội Liên hiệp phụ nữ phường. Vì thế mà “con đường hoa” từ vật liệu tái chế dần dần kéo dài hơn 400m và được đặt tên là "Tuyến đường hoa sáng tạo - sắc màu từ vật liệu tái chế".

Một đoạn đường hoa sáng tạo

Sau khi đường hoa hoàn thiện, các chị em trong chi hội lại chung tay chăm bón, tưới cây mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Tuyết, hội viên phụ nữ khu phố 7 bày tỏ niềm vui, cứ mỗi ngày sau giờ đi làm, tôi chị lại cùng các chị em đi tưới cây dọc con đường rất vui. Mong là cây sẽ lớn nhanh, hoa sẽ nở rộ để con đường thêm sinh động.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (áo đỏ) cùng Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 7 Lê Minh Lợi bên những chậu hoa tái chế.

THANH DUNG