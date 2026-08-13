Giáo dục

Tuyên Quang: Hơn 300 thí sinh thi lại đến làm thủ tục dự thi

SGGPO

14 giờ ngày 13-8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi. Công tác an ninh được tăng cường tại khu vực cổng trường để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

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Chiều 13-8, trước cổng số 1 của điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, lực lượng chức năng chốt chặn để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức thi lại. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Trong hai ngày 14 và 15-8, 326 thí sinh sẽ thi lại tốt nghiệp THPT lần 2. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức ngày 11 và 12-6.

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Các phương tiện ra vào điểm thi được kiểm soát chặt. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó 70 người làm nhiệm vụ trực tiếp tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế, bảo vệ...

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Lúc 14 giờ cùng ngày, các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: XUÂN ĐẮC
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Một thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi làm thủ tục dự thi. Ảnh: XUÂN ĐẮC
Làm thủ tục dự thi lại
Thí sinh xem lại phòng thi tại bảng thông tin. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Bộ GD-ĐT cũng đã thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác coi thi và chấm thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đoàn gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng làm trưởng đoàn; thực hiện giám sát công tác coi thi từ ngày 13 đến 15-8 và công tác chấm thi từ ngày 16 đến 18-8.

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LÂM NGUYÊN - ĐỖ TRUNG - XUÂN ĐẮC

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Hơn 300 thí sinh thi lại làm thủ tục dự thi Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang Đảm bảo an ninh cho điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

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