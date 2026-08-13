Tuyên Quang: Hơn 300 thí sinh thi lại đến làm thủ tục dự thi

Trong hai ngày 14 và 15-8, 326 thí sinh sẽ thi lại tốt nghiệp THPT lần 2. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức ngày 11 và 12-6.
Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó 70 người làm nhiệm vụ trực tiếp tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế, bảo vệ...
Bộ GD-ĐT cũng đã thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác coi thi và chấm thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Đoàn gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng làm trưởng đoàn; thực hiện giám sát công tác coi thi từ ngày 13 đến 15-8 và công tác chấm thi từ ngày 16 đến 18-8.