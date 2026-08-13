Siết an ninh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trước kỳ thi lại

Theo lịch, trong hai ngày 14 và 15-8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước ngày thi, công tác an ninh đã được triển khai từ sớm, với nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an toàn.

Sáng 13-8, lực lượng an ninh triển khai nhiệm vụ sớm để bảo đảm kỳ thi lại diễn ra an toàn, đúng quy định. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Ngay từ sáng 13-8, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động đã có mặt tại điểm thi để triển khai phương án bảo vệ. Lực lượng cảnh sát cơ động cũng đưa chó nghiệp vụ đến hỗ trợ công tác an ninh.

Lực lượng an ninh kiểm soát chặt báo chí, phóng viên tham gia tác nghiệp tại điểm thi. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Chiều 13-8, các thí sinh làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế. Ngày 14-8, thí sinh thi Ngữ văn và Toán; sáng 15-8 thi các môn tự chọn, buổi chiều là thời gian dự phòng.

Lực lượng an ninh tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động cùng với chó nghiệp tham gia đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Ảnh: XUÂN ĐẮC

Điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trong 326 thí sinh đăng ký thi lại, có 322 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. So với kỳ thi lần đầu có 328 thí sinh, số đăng ký thi lại giảm 2 em. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, hai thí sinh này không còn nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.

ĐỖ TRUNG - XUÂN ĐẮC