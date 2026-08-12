Tuyên Quang huy động 175 lượt người tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-8. Chiều 13-8, thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 12-8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi lần 2, cho biết địa phương huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi.

Trong đó, 70 người làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế, bảo vệ... Những cán bộ từng coi thi lần 1 tại điểm thi này không được điều động tham gia coi thi lần 2.

Ông Lâm Thế Hùng trao đổi thông tin với báo chí chiều 12-8. Ảnh: CHIẾN MINH

Ngoài hoạt động tự kiểm tra của hội đồng thi, Sở GD-ĐT và Bộ GD-ĐT đều thành lập lực lượng kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Công tác chuẩn bị đã được Bộ GD-ĐT kiểm tra trực tiếp.

Kỳ thi do ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10, làm trưởng điểm thi. Việc lựa chọn giám thị ngoài tiêu chuẩn theo quy chế còn căn cứ kết quả đánh giá viên chức, chỉ những cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được cử tham gia.

Trước kỳ thi, Sở GD-ĐT cùng nhà trường tổ chức ôn tập, ổn định tâm lý, động viên học sinh; đồng thời phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh ở xa trung tâm.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi lần 2 trao đổi với báo chí chiều 12-8. Ảnh: CHIẾN MINH

Theo kế hoạch, điểm thi bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Có 328 thí sinh thuộc diện thi lại, trong đó 322 học sinh lớp 12 của trường xác nhận tham dự; trong 6 thí sinh tự do, 4 em xác nhận thi lại, 2 em không đăng ký do hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội.

Chậm nhất 8 giờ ngày 19-8, địa phương phải công bố kết quả thi; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất ngày 20-8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo, nếu có, chậm nhất ngày 28-8.

Lịch thi lại của thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu các khâu tổ chức phải chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế.

Qua kiểm tra, ông Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh kỳ thi liên quan trực tiếp đến quyền lợi thí sinh, vì vậy mọi khâu tổ chức phải được chuẩn bị chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế.

CHIẾN MINH