TPHCM dự kiến giảm 704 cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Thông tin nói trên vừa được Sở GD-ĐT TPHCM báo cáo UBND TPHCM tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7.

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: THU TÂM

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định của Trung ương, kế hoạch của Bộ GD-ĐT và chỉ đạo của Chính phủ. Phương án hiện đã được UBND TPHCM thông qua và đang trình lấy ý kiến Thường trực Thành ủy TPHCM.

Theo đó, TPHCM dự kiến giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục, sắp xếp lại 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh, việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc ổn định đội ngũ.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đang tạm ngưng ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức cho năm học 2026-2027 để đảm bảo thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập theo đúng quy định, tránh việc dôi dư nhân sự sau khi sắp xếp tổ chức.

Sau khi phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được phê duyệt, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ chủ động rà soát và thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho năm học mới.

Trước đó, Văn phòng Thành ủy TPHCM thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết về yêu cầu sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, việc sắp xếp phải bám sát yêu cầu giảm tối thiểu khoảng 30% đầu mối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị giáo dục và bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Quá trình sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình sắp xếp, nhất là công tác cán bộ, xử lý tài sản và giải quyết chế độ, chính sách.

THU TÂM