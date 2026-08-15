Thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang hoàn tất kỳ thi lại

Sáng 15-8, thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi 2 môn tự chọn, kết thúc kỳ thi lại. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 19-8.

Các môn tự chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn).

Thí sinh cho biết các đề thi môn tự chọn "dễ thở" hơn, vừa sức. Tuy nhiên, nhiều em vẫn cho rằng, so với đề thi đợt 1, đề thi lại có độ phân hóa cao hơn. Đa số thí sinh đánh giá, "khó nhằn" nhất vẫn là môn Toán.

Tiến sĩ Toán học Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) nhận xét, đề thi lần này có cấu trúc, độ khó gần như tương đồng hoàn toàn với đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6. Riêng phần cuối, đề thi lần này có chút khó hơn.

Tiến sĩ Toán học Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) đánh giá đề thi môn Toán

Chia sẻ với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết con em mình bị áp lực vì lo kết quả thi lại thấp hơn lần trước. Phụ huynh mong muốn các trường đại học sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh thi lại, không để các em bị ảnh hưởng quyền học tập.

Ngày 14-8, hơn 320 thí sinh đã hoàn tất thi môn Văn và môn Toán. Dự kiến ngày 16-8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án các môn thi.

Trưa 15-8, theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh dự thi các môn tự chọn là 326 thí sinh, đạt 100%. Không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi. “Kỳ thi lại tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế”, đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

>> Chùm ảnh thí sinh Tuyên Quang hoàn tất các bài thi tự chọn sáng 15-8

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU