Thí sinh Tuyên Quang than đề Toán thi lại rất khó

Chiều 14-8, thí sinh thi lại ở Điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn tất môn thi thứ 2- bài thi môn Toán. Theo ghi nhận chung, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm lý khá căng thẳng, các em cho rằng so với đề Toán lần trước, đề thi lại quá khó.

Thí sinh Tuyên Quang kết thúc môn thi Toán chiều 14-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đề Toán gồm 22 câu với 4 câu yêu cầu chọn Đúng/Sai và 6 câu trả lời ngắn.

Nhiều em thốt lên: đề quá khó, khó hơn so với thi lần trước nhiều.

Một số thí sinh cho rằng "đề lần trước có thể bấm máy tính là ra kết quả, nhưng lần này không làm theo cách đó được".

Nhiều thí sinh chung nhận xét khó nhất là phần trả lời ngắn, tiếp đến là phần đúng- sai.

Chia sẻ với phóng viên SGGP, một số thí sinh cho biết lần trước được 9; 9,25 điểm môn Toán, nhưng lần này làm bài em chỉ hy vọng được 7 điểm.

Một thí sinh cho biết, với điểm thi lần trước, em đã trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân. “Em đạt điểm của kỳ thi riêng vào Học viện An ninh nhân dân khá cao, và trúng tuyển. Chỉ cần đỗ tốt nghiệp là em trúng nguyện vọng. Em tự tin mình không có sai phạm gì nên vẫn để nguyện vọng 1 ở Học viện An ninh nhân dân”, thí sinh cho biết.

Một mã đề Toán chiều 14-8

Một số thí sinh cũng cho rằng, với điểm của lần thi trước các em đã trúng tuyển nguyện vọng 1, nhưng với đề Toán này thì các em không chắc chắn.

Nhiều thí sinh than: Bộ GD-ĐT cam kết đề thi lại sẽ có độ khó tương đương nhưng rõ ràng đề Toán thi lại là rất khó.

Trái ngược lại với ý kiến học sinh, theo thầy Nguyễn Văn Quý, một giáo viên chuyên ôn thi môn Toán cho học sinh ở Hà Nội cho rằng, đề Toán dễ hơn lần 1 (9/10); 1 số ý quen, lặp (đơn cử câu về Elip chẳng hạn). “Tôi quan điểm từ đầu về môn Toán thi lại là sẽ không có điểm 10, mà điểm trung bình sẽ quanh điểm 7”, thầy Quý nêu quan điểm.

Sáng mai, 15-8, thí sinh hoàn tất kỳ thi với các môn thi tự chọn.

Một số hình ảnh thí sinh Tuyên Quang thi môn Toán chiều 14-8

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU