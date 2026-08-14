Đề thi môn Toán có mức độ phân hóa tốt

Chiều 14-8, thông tin nhanh về ngày thi 14-8 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 324/324 thí sinh, đạt tỷ lệ 100%.

Thí sinh thi lại ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 326/326 thí sinh, đạt tỷ lệ 100%. Không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi.

Như vậy, chỉ có 2 thí sinh tự do bỏ thi lại do đang học đại học (trước đó dự thi ngày 11 và 12-6 để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại).

Trước việc thí sinh than đề Toán thi lại quá khó, thầy Phạm Thế Mạnh - giáo viên môn Toán, Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cho rằng, đề Toán có mức độ phân hóa tốt, nội dung phong phú, cấu trúc tương đối hợp lý và có khả năng đánh giá khá toàn diện năng lực học Toán của học sinh. Các câu hỏi được xây dựng theo nhiều cấp độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, tạo điều kiện đánh giá được nhiều nhóm đối tượng học sinh.

"Nhìn chung, đề có tính thực tiễn rõ nét, mức độ thử thách tăng dần và có khả năng đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời tạo được sự phân hóa giữa các nhóm học sinh ở những mức độ năng lực khác nhau", thầy Phạm Thế Mạnh nêu.

Thầy Phạm Thế Mạnh - giáo viên môn Toán, Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội

Thầy giáo Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A (tỉnh Ninh Bình) nhận xét, đề có những câu hỏi với mức độ yêu cầu cao hơn nhằm phân hóa học sinh khá, giỏi. Một số dạng câu hỏi có sự tương đồng với đề thi môn Toán lần trước, qua đó góp phần đánh giá và phân loại tốt học sinh, đặc biệt là những học sinh có năng lực nổi trội.

“So với đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề thi lại có sự tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ khó - dễ”, thầy giáo Đinh Cao Thượng nêu. Tuy nhiên, ở các câu hỏi có mức độ phân hóa cao, đặc biệt là những câu hỏi đòi hỏi học sinh vận dụng linh hoạt và kết nối các kiến thức, học sinh cần có năng lực tốt mới có thể hoàn thành chính xác yêu cầu. Chẳng hạn, câu hỏi về xác suất ở phần trả lời ngắn đòi hỏi học sinh phải vận dụng linh hoạt kiến thức để giải quyết vấn đề, do đó, việc đạt điểm tối đa ở đề thi lần này không dễ.

Thầy Trần Quốc Dân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Olympia (Hà Nội) nhận xét, đề thi có độ khó tương đương với đề tháng 6 và bảo đảm tính phân hóa với các bài tập mang tính “chốt chặn” nhằm phân loại học sinh ở phần II và phần III, tập trung vào các nội dung hình học, ứng dụng tích phân, tổ hợp, xác suất. Các bài tập này yêu cầu học sinh phải huy động tư duy để phân tích và mô hình hóa toán học nhằm giải quyết vấn đề. Điểm đáng được đánh giá cao là 2 đề tương đương về cấu trúc, độ khó và khả năng phân loại nhưng khác nhau về tình huống và dạng bài, có sự thay đổi không gian giải quyết vấn đề. Đề thi lần 1 không cung cấp các gợi ý cho đề thi lần 2, qua đó góp phần bảo đảm tính khách quan và công bằng cho thí sinh ở 2 lần thi. Đây là yêu cầu quan trọng và đã được nhóm biên soạn thực hiện tốt.

“2 đề tương đương về cấu trúc, độ khó và khả năng phân loại nhưng khác nhau về tình huống và dạng bài, có sự thay đổi không gian giải quyết vấn đề. Những khác biệt này giúp thí sinh không thể dựa vào đề thi lần 1 để giải quyết đề thi lần 2, qua đó góp phần bảo đảm tính khách quan và công bằng giữa hai lần thi”, thầy Dân nhận xét.

Chiều 14-8, trao đổi với báo chí, Trung tá Trịnh Ngọc Anh – Trưởng Công an phường Minh Xuân (địa bàn có Trường THPT chuyên Tuyên Quang) cho biết, trong kỳ thi THPT chuyên Tuyên Quang lần thứ 2 này, Công an phường Minh Xuân được Công an tỉnh Tuyên Quang giao nhiệm vụ chủ trì công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công an phường Minh Xuân đã huy động 14 đồng chí tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi lần này. Đến hết chiều 14-8, công tác trật tự ở điểm thi được bảo đảm.

Trung tá Trịnh Ngọc Anh cũng cho biết, so với kỳ thi lần trước, kỳ thi lần thứ 2 này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra sai phạm. Vì vậy, điểm khác so với lần thi trước là phải giải tỏa áp lực tâm lý cho các thí sinh. Lực lượng công an tỉnh cũng như công an phường đã chủ động thể hiện sự thân thiện, gần gũi với các em thí sinh trong suốt quá trình làm việc, nhằm giúp các em tự tin hơn.

PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG- TRẦN LƯU