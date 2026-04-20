TPHCM: Cảnh báo phụ huynh các thông tin lừa đảo về tuyển sinh và hướng nghiệp

Ngày 20-4, một trường THPT trên địa bàn TPHCM gửi thông báo cho phụ huynh học sinh toàn trường về việc nâng cao cảnh giác, phòng tránh các hành vi lừa đảo liên quan đến công tác tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2026.

Học sinh lớp 9 tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do UBND phường Hòa Hưng tổ chức. Ảnh minh họa

Cụ thể, thông báo của Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân, TPHCM) cho biết, hiện nay đang là thời điểm học sinh lớp 12 tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, đồng thời học sinh lớp 9 các trường THCS chuẩn bị đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh, một số đối tượng xấu thực hiện các hành vi mạo danh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân trái phép.

Trường THPT Đào Sơn Tây đề nghị phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác với các trường hợp mạo danh cán bộ nhà trường, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT gọi điện thoại thông báo học sinh thiếu hồ sơ, sai sót thông tin tuyển sinh lớp 10 hoặc hồ sơ xét tuyển đại học, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển phí sửa đổi thông tin.

Ngoài ra, một số hình thức lừa đảo khác như phụ huynh nhận được thông báo suất "tuyển thẳng" hoặc "bao đậu", cam kết có suất vào các trường đại học tốp đầu hoặc trường THPT công lập với chi phí thấp; thông báo giả mạo về học bổng, phí nhập học, yêu cầu phụ huynh gửi tin nhắn / email xác nhận, nộp trước phí giữ chỗ hoặc phí làm thủ tục nhận học bổng từ các đơn vị không rõ nguồn gốc; các đường link chứa liên kết yêu cầu đăng nhập để "tra cứu điểm thi" hoặc "đăng ký nguyện vọng" nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mạng xã hội...

Trước thực tế đó, Trường THPT Đào Sơn Tây khuyến cáo phụ huynh chỉ theo dõi thông tin trên các kênh chính thống. Mọi thông tin về tuyển sinh, hướng nghiệp đều được nhà trường thông tin qua giáo viên chủ nhiệm lớp, trực tiếp tại văn phòng, website, trang fanpage; phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin căn cước công dân, mật khẩu tài khoản Enetviet, VNeID, mã OTP hoặc thực hiện chuyển khoản cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ sở hoặc trường nếu không có thông báo bằng văn bản chính thức.

Trước đó, vào giữa tháng 3-2026, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) cũng phát đi thông báo khẩn vì bị đối tượng xấu mạo danh nhà trường gửi thông báo trúng tuyển vào lớp 1 theo diện ưu tiên cho phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Đỗ Ngọc Chi khẳng định, tất cả quy trình tuyển sinh đều thực hiện theo quy định chung của ngành giáo dục. Nhà trường không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2026-2027. Tất cả các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh đều được nhà trường đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị.

THU TÂM