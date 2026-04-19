Học sinh THPT thử sức giải quyết tình huống kinh doanh

Business Case Camp là hoạt động của SEAGLE Project - dự án giáo dục tài chính do học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TPHCM) sáng lập từ năm 2020, hướng tới phổ biến kiến thức tài chính theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Các nhóm thuyết trình về giải pháp của mình cho những tình huống kinh doanh thực tế.

Mới đây, Business Case Camp với chủ đề WINGS OF STRATEGY được tổ chức dưới dạng cuộc thi giải quyết bài toán kinh doanh, thu hút 40 học sinh THPT tham gia. Các em làm việc với tình huống thực tế từ doanh nghiệp để đề xuất giải pháp.

Khác với cách học lý thuyết, mỗi tình huống đều có dữ liệu cụ thể về sản phẩm, bối cảnh thị trường và mức độ cạnh tranh, buộc người tham gia phải phân tích và đưa ra phương án xử lý.

Các em học sinh đưa ra lời giải cho bài toán của thương hiệu Baré.

Chẳng hạn, đề bài đặt ra: làm thế nào để xà bông cục Baré vẫn định vị được trong lối sống hiện đại, thu hút người trẻ quay lại sử dụng?

Trước thử thách của Baré, nhóm của em Văn Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đề xuất thiết kế xà bông dạng treo, kết hợp túi lưới từ xơ mướp thân thiện môi trường để tạo bọt và mát-xa.

Nhóm đồng thời đưa ra chiến dịch truyền thông hợp tác KOL, KOC, truyền tải thông điệp sống xanh nhưng vẫn “chất”, kèm các phiên bản thiết kế theo dịp.

Thanh Hằng cho biết: "Em dự định học hết bậc THPT sẽ theo đuổi ngành Kinh tế. Chương trình đã cho em những trải nghiệm thực tế, trước khi đưa ra quyết định nghề nghiệp cho tương lai".

Tham gia chương trình, các em có cơ hội được khám phá tiềm năng của chính bản thân trước khi đưa ra lựa chọn nghề nghiệp.

Theo em Nguyễn Trịnh Hồng Ánh, Trưởng Ban Tổ chức, mô hình Business Case - giải quyết tình huống kinh doanh vốn phổ biến ở đại học trên thế giới đang dần lan tỏa ở bậc THPT tại Việt Nam. Việc tổ chức chương trình nhằm giúp học sinh tiếp cận sớm, hiểu rõ hơn về ngành học mình quan tâm.

“Mục tiêu là để các bạn không phải mất 4 năm đại học rồi mới nhận ra mình có phù hợp hay không. Ngay tại đây, các bạn có thể trải nghiệm kiến thức nền tảng và cảm giác ‘thực chiến’ khi giải quyết một bài toán kinh doanh”, Hồng Ánh chia sẻ.

Với vai trò là Chủ nhiệm dự án trong năm học 2025-2026, Hồng Ánh cho biết thêm, điểm khác biệt của SEAGLE Project là bình dân hóa kiến thức tài chính, biến những khái niệm khô khan thành trải nghiệm gần gũi, sáng tạo. Qua đó, người tham gia có thể hiểu rõ hơn về giá trị tiền bạc, tư duy kinh doanh và cách quản lý cuộc sống một cách chủ động.

Từ góc nhìn chuyên môn, anh Nguyễn Cù An Khang, Quản trị viên tập sự tại Avery Dennison (tập đoàn của Mỹ), phụ trách chiến lược kinh doanh khu vực Đông Nam Á, giám khảo của chương trình cho rằng, giá trị lớn nhất của Business Case Camp không nằm ở việc giải bài toán kinh doanh, mà giúp học sinh khám phá bản thân qua cách xử lý áp lực, làm việc nhóm, đưa ra quyết định…

SEAGLE là sự kết hợp giữa “SEA” (biển), và “EAGLE” (đại bàng), tượng trưng cho của bản lĩnh, tự do và khát vọng bứt phá. Ngoài Business Case Camp, SEAGLE Project còn có các hoạt động nổi bật: “Tỷ phú đầu người” - thay vì chơi cờ tỷ phú trên bàn cờ thông thường, người tham gia hóa thân thành “quân cờ” trên bàn cờ khổng lồ, trực tiếp trải nghiệm các hoạt động đầu tư, mua bán bất động sản giả lập; STOWIZ: Getting Started - chương trình hướng đến việc trang bị kiến thức cơ bản, giúp người trẻ tự tin bước những bước đầu tiên trên con đường đầu tư chứng khoán...

