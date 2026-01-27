TV OLED của LG dẫn đầu trong phân khúc tại Việt Nam

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

LG OLED evo W6 – TV OLED dán tường siêu mỏng ứng dụng công nghệ điều khiển không dây

Kết quả này cho thấy vai trò tiên phong của LG trong phân khúc TV cao cấp, đồng thời phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên trải nghiệm giải trí tại gia chất lượng cao.

Theo báo cáo thị trường năm 2025 từ GfK, thị trường TV OLED tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với sản lượng và giá trị đều tăng khoảng 25% so với năm 2024. Đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia ngày càng rõ nét, đặc biệt ở các dòng TV cao cấp.

Kết quả này là minh chứng cho vị thế dẫn đầu của LG trên thị trường TV. Kể từ khi ra mắt TV OLED đầu tiên vào năm 2013, LG liên tục phá vỡ các giới hạn công nghệ, nâng tầm chuẩn mực giải trí với nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng như TV OLED cuộn, TV OLED dán tường, TV OLED trong suốt hay TV OLED không dây.

Năm nay, tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026, hành trình đổi mới đó tiếp tục được nối dài với sự xuất hiện của LG OLED evo W6 – TV OLED dán tường siêu mỏng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mang tính biểu tượng, công nghệ không dây đích thực True Wireless và chất lượng hình ảnh đột phá với Hyper Radiant Color Technology, tiếp tục tái định nghĩa trải nghiệm giải trí cao cấp trong không gian sống hiện đại.

Bên cạnh những đổi mới phần cứng, LG còn đầu tư mạnh mẽ vào trải nghiệm tổng thể thông qua hệ sinh thái giải trí mở rộng, bao gồm nền tảng gaming trên TV, webOS cá nhân hóa bằng AI và LG Gallery kho nội dung nghệ thuật giúp màn hình TV trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong ngôi nhà.

Trong năm 2025, thị trường TV nói chung chứng kiến sự sụt giảm nhẹ cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, phản ánh những thách thức từ bối cảnh kinh tế và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tuy nhiên, giữa xu hướng chững lại của thị trường, LG vẫn duy trì tăng trưởng ở cả sản lượng lẫn giá trị, qua đó giữ vững vị trí nhà sản xuất TV đứng thứ hai tại Việt Nam.

BÌNH LÂM