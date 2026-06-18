VA Schools đưa AI Robotics và cảm thụ âm nhạc vào chương trình giáo dục thế hệ mới

Ngày 14-6-2026, Hệ thống Trường Việt Mỹ - VA Schools chính thức ký kết hợp tác chiến lược với UBTECH, đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng đổi mới giáo dục từ năm học 2026-2027. Sự kiện mở ra hành trình đưa AI Robotics và cảm thụ âm nhạc vào chương trình đào tạo, hướng đến mục tiêu phát triển học sinh toàn diện về tri thức, công nghệ, sáng tạo, cảm xúc và bản lĩnh.

Khoảnh khắc đại diện VA Schools và UBTECH ký kết/trao văn kiện hợp tác

Học sinh/khách mời trải nghiệm robot hoặc không gian AI Robotics

Giáo dục cần chuẩn bị cho học sinh nhiều hơn kiến thức

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, giáo dục không còn chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành năng lực học hỏi, khả năng thích nghi, tư duy sáng tạo, tinh thần hợp tác và bản lĩnh làm chủ tương lai.

Từ nhận thức đó, VA Schools lựa chọn hướng đi phát triển song hành giữa công nghệ và cảm xúc, giữa tư duy logic và năng lực sáng tạo. Lễ ký kết hợp tác chiến lược với UBTECH không chỉ là một sự kiện hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ cho định hướng giáo dục mới: chuẩn bị cho học sinh hành trang phù hợp với một thế giới luôn thay đổi.

UBTECH là đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực giáo dục Robotics và công nghệ AI. Thông qua hợp tác này, học sinh VA Schools sẽ từng bước tiếp cận chương trình AI Robotics theo lộ trình phù hợp với từng độ tuổi. Các em không chỉ sử dụng công nghệ, mà còn được tìm hiểu cách công nghệ vận hành, cách lập trình, thiết kế robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giải quyết những bài toán thực tiễn thông qua các dự án học tập giàu tính trải nghiệm.

AI Robotics tại VA Schools hướng đến việc phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đổi mới. Đây là những năng lực quan trọng giúp học sinh không chỉ thích ứng với tương lai, mà còn có thể chủ động kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng bằng công nghệ. Khi công nghệ đi cùng cảm xúc.

Về hệ thống Trường Việt Mỹ - VA Schools Thành lập từ năm 2006, hệ thống Trường Việt Mỹ - VA Schools từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục tư thục tại Việt Nam, với định hướng giáo dục song ngữ liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh. VA Schools không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, trở thành địa điểm tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge từ năm 2019, đối tác chiến lược của Hội đồng Anh trong kỳ thi IELTS từ năm 2020 và gia nhập hệ thống Trường Quốc tế Cambridge với mã VN721 từ năm 2024. Với triết lý “VA Schools - Trường học của sự lắng nghe”, VA Schools tiếp tục đồng hành cùng hàng nghìn gia đình Việt Nam trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai bằng một nền giáo dục hiện đại, thấu cảm, khai phóng và phát triển bền vững.

Phòng sinh hoạt chung của khu nội trú

Song hành với AI Robotics, VA Schools chính thức đưa cảm thụ âm nhạc vào chương trình giáo dục thế hệ mới. Trong một thế giới ngày càng được vận hành bởi dữ liệu, thuật toán và tự động hóa, những giá trị rất con người như khả năng lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, cảm nhận cái đẹp và kết nối với người khác càng trở nên quan trọng.

Cảm thụ Âm nhạc tại VA Schools không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà là một phần trong hành trình phát triển năng lực cảm xúc cho học sinh. Thông qua âm nhạc, các em được rèn luyện sự tập trung, trí tưởng tượng, khả năng biểu đạt, cảm xúc tích cực và đời sống tinh thần cân bằn

Đây cũng là sự tiếp nối triết lý giáo dục đặc trưng của VA Schools - Trường học của sự lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là phương pháp đồng hành cùng học sinh, mà còn là nền tảng để mỗi em thấu hiểu chính mình, thấu hiểu người khác và thấu hiểu thế giới xung quanh.

Tại VA Schools, công nghệ giúp học sinh hiểu thế giới; âm nhạc giúp học sinh hiểu chính mình. Khi tư duy công nghệ và năng lực cảm xúc cùng được nuôi dưỡng, học sinh có thêm nền tảng để trưởng thành một cách cân bằng, tự tin và có trách nhiệm.

Hai lộ trình đào tạo, một mục tiêu phát triển toàn diện

Từ năm học 2026-2027, VA Schools triển khai hai lộ trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh và phụ huynh.

Chương trình phát triển toàn diện tập trung xây dựng sự cân bằng giữa học thuật, ngoại ngữ, công nghệ, thể chất, nghệ thuật và kỹ năng thế kỷ 21. Đây là lộ trình phù hợp với học sinh cần một môi trường học tập đa trải nghiệm, giúp các em phát triển hài hòa về trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng và nhân cách.

Chương trình Học thuật chuyên sâu tăng cường chiều sâu học thuật với Cambridge Mathematics, Cambridge Science, IELTS và các môn học nền tảng, dành cho học sinh có định hướng học thuật cao. Dù lựa chọn lộ trình nào, học sinh VA Schools vẫn được tiếp cận môi trường giáo dục song ngữ hiện đại, chú trọng tiếng Anh quốc tế, tư duy công nghệ, khả năng sáng tạo và phẩm chất công dân toàn cầu.

Trên hành trình hướng tới cột mốc 20 năm hình thành và phát triển, VA Schools tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và khai phóng; nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được lắng nghe và được tạo điều kiện để phát triển năng lực cá nhân.

Cơ sở vật chất hiện đại - nền tảng cho trải nghiệm học tập mới

Để hiện thực hóa định hướng giáo dục thế hệ mới, VA Schools chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại và phù hợp với từng cấp học. Không gian học tập được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động học thuật, công nghệ, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm thực tế.

Các phòng học, phòng chức năng, khu STEM, phòng Robot, thư viện, phòng tham vấn, khu sinh hoạt chung và khu thể chất được định hướng trở thành những không gian khơi mở tiềm năng. Tại đó, học sinh không chỉ học kiến thức, mà còn được thực hành, đặt câu hỏi, hợp tác, sáng tạo và hình thành năng lực tự học.

Bên cạnh chương trình học, VA Schools cũng chú trọng xây dựng môi trường an toàn, gần gũi, giúp học sinh cảm thấy được chăm sóc và đồng hành trong từng hoạt động hằng ngày. Đây là yếu tố quan trọng để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em, đồng thời giúp học sinh có thêm điều kiện phát triển toàn diện cả trong và ngoài giờ học.

Khu nội trú VA Schools Tân Bình: An toàn, tiện nghi, đồng hành cùng học sinh

Từ năm học 2025-2026, VA Schools Tân Bình triển khai dịch vụ nội trú dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, nhằm đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng và giáo dục con trẻ một cách toàn diện.

Thư viện/phòng chức năng

Khu nội trú được xây dựng theo định hướng hiện đại - an toàn - riêng biệt. Không gian phòng ở được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, có khu học tập, khu nghỉ ngơi, tủ lạnh và các tiện ích sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi học sinh. Mỗi em có không gian riêng để học tập, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày học tập.

Hệ thống kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt góp phần đảm bảo an ninh, giúp việc quản lý học sinh được thực hiện chặt chẽ. Không gian sinh hoạt chung tạo điều kiện để các em thư giãn, giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sống và xây dựng sự gắn kết với bạn bè. Phòng giặt - sấy hiện đại hỗ trợ học sinh giữ gìn trang phục sạch sẽ, nề nếp và chủ động hơn trong sinh hoạt cá nhân.

Đội ngũ quản nhiệm túc trực, đồng hành và hỗ trợ học sinh trong các tình huống cần thiết. Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, học buổi tối và dinh dưỡng được sắp xếp khoa học, giúp học sinh hình thành thói quen tự lập, kỷ luật tích cực và tinh thần trách nhiệm với bản thân.

Nội trú tại VA Schools Tân Bình không chỉ là nơi lưu trú, mà là “ngôi nhà thứ hai” - nơi học sinh được yêu thương, chăm sóc và rèn luyện trong một môi trường an toàn, ấm áp và giàu tính giáo dục.

Cùng kiến tạo tương lai giáo dục

Lễ ký kết hợp tác chiến lược của VA Schools với UBTECH nhằm đưa AI Robotics và Cảm thụ Âm nhạc vào chương trình giáo dục thế hệ mới, cùng sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và dịch vụ nội trú cho thấy tầm nhìn dài hạn của VA Schools trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

VA Schools tin rằng tương lai không thuộc về những người biết nhiều nhất, mà thuộc về những người biết học hỏi, biết thích nghi, biết sáng tạo và biết giữ gìn những giá trị nhân văn. Với nền tảng 20 năm lắng nghe và đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, VA Schools tiếp tục bước vào chặng đường mới với cam kết kiến tạo môi trường giáo dục nơi học sinh được phát triển tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, cảm xúc và khát vọng vươn xa.

VA Schools - Trường học của sự lắng nghe

NGA NGUYỄN